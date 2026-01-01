Концерты группы «Алиса»: отмечаем юбилей

Традиционные концерты группы «Алиса» ко дню рождения Константина Кинчева в этом году будут особо знаковыми. Мы празднуем сразу два события: день рождения лидера и 35-летие «Армии Алиса». Это уникальный момент для всех поклонников.

«Алиса» — это истинный динозавр российской рок-музыки и, в то же время, звезда, чье сияние не тускнеет с годами. Группа, созданная в Ленинграде в 1983 году под руководством Константина Кинчева, продолжает радовать поклонников новыми альбомами и энергичными шоу. Спустя почти сорок лет музыканты по-прежнему активно выступают на фестивалях и отправляются в масштабные гастроли.

Нельзя не отметить, что «Алиса» является одним из самых динамичных коллективов, сохранившихся с эпохи Ленинградского рок-клуба. Группа не подстраивается под тренды и сохраняет свою уникальность в музыкальном плане. В рамках одного концерта Кинчев легко может стать панк-бунтарем, мессией христианского рока или отвязным хэви-металлистом.

