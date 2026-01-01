Алексей Сапрыкин. Чтение

Алексей Сапрыкин на сцене Большевик лофт

Приглашаем вас на уникальное юмористическое эстрадно-литературное выступление с участием Алексея Сапрыкина! Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей литературы и хорошего юмора.

Чтение КДК Большевик

Алексей Сапрыкин — известный писатель и юморист, который отлично владеет словом. На сцене КДК Большевик он поделится своими самыми яркими произведениями, наполненными искрометным юмором и остроумными наблюдениями о жизни.

Такое выступление — прекрасная возможность насладиться уникальной атмосферой взаимодействия между автором и зрителем. Ваша реакция станет неотъемлемой частью представления!

Не упустите шанс стать частью этого невероятного вечера и зарядиться позитивом от творчества Алексея Сапрыкина!