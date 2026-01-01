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Алексей Сапрыкин. Чтение
Киноафиша Алексей Сапрыкин. Чтение

Алексей Сапрыкин. Чтение

18+
Возраст 18+

О концерте

Алексей Сапрыкин на сцене Большевик лофт

Приглашаем вас на уникальное юмористическое эстрадно-литературное выступление с участием Алексея Сапрыкина! Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей литературы и хорошего юмора.

Чтение КДК Большевик

Алексей Сапрыкин — известный писатель и юморист, который отлично владеет словом. На сцене КДК Большевик он поделится своими самыми яркими произведениями, наполненными искрометным юмором и остроумными наблюдениями о жизни.

Такое выступление — прекрасная возможность насладиться уникальной атмосферой взаимодействия между автором и зрителем. Ваша реакция станет неотъемлемой частью представления!

Не упустите шанс стать частью этого невероятного вечера и зарядиться позитивом от творчества Алексея Сапрыкина!

Купить билет на концерт Алексей Сапрыкин. Чтение

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
26 сентября суббота
18:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽
3 октября суббота
18:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1200 ₽
4 октября воскресенье
18:00
Малибу Омск, Фрунзе, 47
от 1000 ₽
9 октября пятница
19:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1200 ₽
13 октября вторник
21:00
Stand up Club Казань, Баумана, 44
от 1400 ₽
14 октября среда
19:00
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
от 1400 ₽

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