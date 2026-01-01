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Музыка стихий. Японские барабаны, орган и кото
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Киноафиша Музыка стихий. Японские барабаны, орган и кото

Музыка стихий. Японские барабаны, орган и кото

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыка Японии: традиции и современные интерпретации 

Современное музыкальное пространство наполняется разнообразными стилями и экспериментами, балансируя между фольклором и новыми тенденциями. Концерт, о котором идет речь, станет ярким примером такого смешения.

Традиции и инструменты

Вы услышите уникальные звуки древней японской цитры кото, чей исторический путь насчитывает не менее 10 веков. Инструмент, который бережно сохраняется японцами, прошёл через множество изменений. Несмотря на свою хилую форму, кото используется не только для исполнения традиционной музыки, но и для современных композиции, которые смешивают различные стили.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Мультимедийная инсталляция Чжао Вэнь
  • Лауреаты международных конкурсов
  • Группа японских барабанов Тайко «Большая волна» (Oo-Nami), художественный руководитель Анна Лю
  • Дарья Дорожкина - кото, орган
  • Елена Скворцова - кото, виолончель

Программа концерта

В программе: традиционная японская музыка, которая сочетает в себе как многовековые традиции, так и современные интерпретации. Это станет возможностью для зрителей открыть для себя богатство японской музыкальной культуры.

Не пропустите это уникальное событие, которое обещает привнести яркие впечатления и знакомство с культурным наследием Японии!

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Сентябрь
Октябрь
2 сентября среда
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
2 октября пятница
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7

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