Марина Хлебникова
Билеты от 3500₽
Марина Хлебникова

Марина Хлебникова

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте

Концерт Марины Хлебниковой в баре «Петтер»

Марина Хлебникова выступит с концертом в любимом многими столичном баре «Петтер». Камерная атмосфера данного заведения идеально гармонирует с миром музыки, создавая уникальную обстановку для зрителей.

Что вас ждет на концерте?

Приятное оформление зала, а также лучшие вина и изысканная гастрономия от шеф-повара позволят вам насладиться выступлением на полную катушку. Музыка Марины Хлебниковой успела завоевать сердца поклонников благодаря своей искренности и эмоциональности.

Не упустите возможность!

Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты на концерт можно приобрести прямо сейчас на сайте бара «Петтер». Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального вечера!

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт Марина Хлебникова

Февраль
28 февраля суббота
19:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 3500 ₽

Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
