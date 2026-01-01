Оповещения от Киноафиши
Алексей Глызин
Киноафиша Алексей Глызин

Алексей Глызин

16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+

О концерте

Концерт Алексея Глызина в клубе «Jagger»

В клубе «Jagger» пройдет концерт Алексея Глызина — выдающегося музыканта, чьи песни стали настоящими шлягерами советской и российской эстрады. Его творчество ценится многими поколениями слушателей.

Алексей Глызин начинал свою карьеру в составе ВИА «Веселые ребята», находясь в числе тех, кто исполнял знаменитые хиты, такие как «Автомобили», «Не волнуйтесь, тетя» и «Бродячие артисты». Позже он стал известен своими лиричными композициями, каждую из которых можно назвать вечным шлягером.

В программе концерта вы услышите такие культовые песни, как «Зимний сад», «Ты не ангел», «Пепел любви» и многие другие. Этот вечер обещает быть особенно интересным для поклонников эстрадной музыки и тех, кто ценит романтическую лирику.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и атмосферой, наполненной ностальгией и теплотой!

В других городах
Апрель
12 апреля воскресенье
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 2500 ₽

