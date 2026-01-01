X:IN READY ROAD
Киноафиша X:IN READY ROAD

X:IN READY ROAD

Возраст 12+
Билеты от 5100₽

О концерте

Гастрольный тур корейской группы X:IN в России

Популярная корейская группа X:IN отправляется в гастрольный тур, который стартует в Екатеринбурге 7 октября. Далее их ждут выступления в Санкт-Петербурге 8 октября и в Москве 9 октября.

Во время концертов девушки представят свою лучшую программу, включающую оригинальные треки, яркие постановки и ту невероятную энергию, ради которой тысячи поклонников по всему миру с нетерпением ждут эти события.

Что вас ожидает на концерте?

  • Профессиональное выступление и живое исполнение лучших хитов.
  • Эффектная K-POP хореография, которая уже покорила сердца поклонников.
  • Дополнительные опции, включая живое общение и возможность сделать фотографии с артистками.
  • Эксклюзивный мерч, который станет отличным сувениром с концерта.

Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события. Концертные площадки зажгут корейскую волну всего на три вечера. Поспешите, пока билеты ещё доступны!

Октябрь
9 октября пятница
19:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 5100 ₽
В других городах
Октябрь
7 октября среда
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 5100 ₽
8 октября четверг
19:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 4000 ₽

