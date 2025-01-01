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Все любят Памелу
Киноафиша Все любят Памелу

Спектакль Все любят Памелу

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Валерий Гришко
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия о неожиданных поворотах судьбы

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир неожиданных поворотов судьбы! Спектакль «Все любят Памелу» расскажет историю о шайке мошенников, которые, спасаясь от полиции, находят укрытие в доме одинокой старушки Памелы.

Неожиданные встречи

Памела, которую все в округе считают чокнутой, с радостью принимает гостей. Она видит в них родных и близких, о которых давно мечтала. Но её новые знакомые не догадываются, что теперь их жизнь изменится навсегда.

Дом на окраине

Лачуга на окраине города, которая первоначально кажется им временным укрытием, вскоре становится настоящим домом. Как сложатся судьбы героев и что ждет их впереди? Эти вопросы будут держать зрителей в напряжении до самого конца спектакля.

Интересные факты

Спектакль основан на оригинальной пьесе, полон юмора и неожиданных сюжетных поворотов. Он поднимает важные темы дружбы, предательства и поиска своего места в жизни. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене!

Приходите и станьте свидетелем того, как встреча с Памелой меняет жизни мошенников и открывает новые горизонты для всех героев!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 1 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Все любят Памелу Все любят Памелу Все любят Памелу Все любят Памелу

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