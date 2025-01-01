Спектакль Актриса

Театр в театре: закулисные тайны

Каждая женщина – немного актриса. Но каждая актриса – больше, чем просто женщина! Новый спектакль раскрывает интригующий мир закулисья, где переплетаются любовь и ненависть, преданность и предательство, смех и слёзы. Здесь играют не только роли на сцене, но и по правилам жизни.

Уникальный формат

Главный авторский ход постановки – концепция «театра в театре». Зритель оказывается внутри эмоционального закулисного диалога между двумя героями – Её и Им.

Звёздный дуэт

Мария Аронова и Владимир Большов наполняют сцену остротой и драматизмом, открывая зрителям глубины актёрской жизни. Эта постановка станет настоящим подарком для тех, кто ценит искусство театра и его магию.

Не упустите возможность заглянуть за кулисы и увидеть мир, скрытый от посторонних глаз!