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Актриса
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Спектакль Актриса

Премьера с Марией Ароновой и Владимиром Большовым 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Театр в театре: закулисные тайны

Каждая женщина – немного актриса. Но каждая актриса – больше, чем просто женщина! Новый спектакль раскрывает интригующий мир закулисья, где переплетаются любовь и ненависть, преданность и предательство, смех и слёзы. Здесь играют не только роли на сцене, но и по правилам жизни.

Уникальный формат

Главный авторский ход постановки – концепция «театра в театре». Зритель оказывается внутри эмоционального закулисного диалога между двумя героями – Её и Им.

Звёздный дуэт

Мария Аронова и Владимир Большов наполняют сцену остротой и драматизмом, открывая зрителям глубины актёрской жизни. Эта постановка станет настоящим подарком для тех, кто ценит искусство театра и его магию.

Не упустите возможность заглянуть за кулисы и увидеть мир, скрытый от посторонних глаз!

Режиссер
Владимир Иванов
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Владимир Большов
Владимир Большов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Гоголь-центр Москва, Казакова, 8а
19:00 от 1700 ₽
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1700 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
14:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽

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