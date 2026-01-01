Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Не любишь, ну и пусть
Билеты от 1800₽
Киноафиша Не любишь, ну и пусть

Спектакль Не любишь, ну и пусть

18+
Режиссер Игорь Мужжухин
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль о любви и ошибках по пьесе Виктории Токаревой

Спектакль по пьесе Виктории Токаревой, одной из самых популярных отечественных писательниц, приглашает зрителей на размышления о чувствах, ошибках и последствиях. Токарева известна своими не только литературными произведениями, но и сценариями к таким знаковым фильмам, как «Джентльмены удачи» и «Мимино».

О чем спектакль?

Главные герои — это яркая и эмоциональная душа, готовая на «великую войну» за свои чувства, и мужчина, который словно застрял в серой рутине семейной жизни. Вопросы, которые поднимает спектакль, касаются не только любви, но и возможности прощения себя за ошибки в ней. Как жить с чувствами, которые никогда не угасают, и готовы ли мы нести ответственность за свои выборы?

Сложности любви

Герои спектакля сталкиваются с реальными трудностями: они ошибаются, страдают и пытаются разобраться в своих эмоциях. Спектакль показывает, что любовь далеко не всегда бывает возвышенной; она может быть горькой и даже болезненной, порой ведя к настоящей бездне. Но без смелости признать свои ошибки невозможно по-настоящему любить и быть любимым.

Эмоции как сокровище

История не дает простых ответов, но побуждает задуматься о том, что эмоции формируют нас. Через hardships и утраты герои понимают, что чувства трансформируются, растворяясь в повседневной жизни, как лед под весенним солнцем.

Мнение режиссера

Режиссер спектакля Игорь Мужжухин отмечает: «Этот спектакль — не про возвышенные чувства в идеальных обстоятельствах. Он про то, как живут обычные люди: любят не тех, ждут не там, а потом всю жизнь несут в себе этот груз или эту нежность. Я хочу, чтобы зритель вышел из зала и вспомнил ту самую любовь, ту самую фразу: «Ну и пусть». Ведь у каждого она была. Просто мы все думаем, что забыли».

«Не любишь, ну и пусть» — это спектакль, который оставит у зрителей много вопросов о том, как мы относимся к своим чувствам и какая любовь действительно важна в нашей жизни.

Купить билет на спектакль Не любишь, ну и пусть

Помощь с билетами
Март
Апрель
5 марта четверг
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
6 марта пятница
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 3000 ₽
7 апреля вторник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1800 ₽

Фотографии

Не любишь, ну и пусть Не любишь, ну и пусть Не любишь, ну и пусть Не любишь, ну и пусть Не любишь, ну и пусть Не любишь, ну и пусть Не любишь, ну и пусть Не любишь, ну и пусть

В ближайшие дни

Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
3 апреля в 19:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1500 ₽
С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
5 марта в 18:00 Модники
от 2750 ₽
Волшебная барабанная палочка
6+
Детский Музыка
Волшебная барабанная палочка
26 апреля в 12:00 Губернский театр
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше