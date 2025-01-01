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Скупой, или Школа лжи
Билеты от 600₽
Киноафиша Скупой, или Школа лжи

Спектакль Скупой, или Школа лжи

Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

«Скупой, или школа лжи». Премьера комедии Мольера на сцене Театра Сатиры

Жан Батист Мольер, великий драматург и актер, создал пьесы, которые опередили своё время. Его произведения, наполненные глубоким пониманием человеческой природы и пороков, остаются актуальными и в наши дни. Комедия «Скупой» – яркий пример этого.

О сюжете

Действие пьесы происходит во времена Людовика XIV, когда роскошь и мотовство были нормой. Главный герой, Гарпагон, одержим идеей накопления богатства. Его цель – женить сына на богатой вдове, лишить дочь приданного и выдать её замуж за состоятельного старика. Вся его жизнь вращается вокруг денег, которые он тщательно прячет в подвале.

Однако жадность Гарпагона приводит к неожиданным последствиям. Деньги пропадают, и главный герой вынужден столкнуться с последствиями своих поступков. В конечном итоге, его алчность становится двигателем запутанного сюжета, где добро восторжествует, а порок накажет сам себя. Гарпагон, осуждаемый зрителями, также оказывается и трогательным персонажем, что добавляет глубины его образу.

Режиссура и актерская игра

Режиссер спектакля Павел Любимцев отмечает, что важно не только осудить скупца Гарпагона, но и увидеть в нем человеческие черты. «Гарпагон – наивный и простодушный человек, который по-своему любит своих детей и прощает им слабости», – говорит Любимцев. Это стремление показать многогранность персонажа делает спектакль особенно интересным для зрителя.

Интересные факты

Комедия «Скупой» была написана в 1668 году и до сих пор остается одной из самых популярных пьес Мольера. Она не только отражает пороки общества, но и ставит важные вопросы о любви, семье и человеческой природе. Премьера спектакля обещает быть ярким театральным событием, которое стоит увидеть.

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории о жадности и любви, где каждый сможет найти частичку себя!

Режиссер
Павел Любимцев
Павел Любимцев
В ролях
Евгений Герасимов
Артем Минин
Никита Полицеймако
Янина Студилина
Любовь Козий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
24 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
8 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
23 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
15 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
30 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
7 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
24 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

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