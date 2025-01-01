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8 (Восемь)
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Спектакль 8 (Восемь)

Перечисление смертных грехов по Достоевскому
Постановка
Театр на Таганке 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Октодрама по мотивам романа «Бесы» Федора Достоевского

Режиссёр Сергей Чехов представил театральную интерпретацию произведения Фёдора Достоевского, сосредоточив внимание на одном из самых загадочных и одиозных персонажей — Николае Ставрогине. Спектакль состоит из восьми эпизодов, каждый из которых представляет собой диалог между Ставрогиным и другими персонажами романа, раскрывая внутренний мир главного героя и его взаимодействие с окружающими.

Концепция спектакля

Сергей Чехов, известный театральный режиссёр и лауреат нескольких престижных премий, отмечает, что постановка направлена на исследование темной стороны личности гениального человека, который, несмотря на свою интеллектуальную мощь и обаяние, оказывается поглощённым собственной внутренней пустотой. Спектакль затрагивает тему самоуничтожения, когда человек проверяет свои моральные пределы и, играя с мерзостью, начинает разрушать всё вокруг себя, опускаясь всё ниже.

В этом контексте Ставрогин становится центральной фигурой, вокруг которой разворачиваются все события. Его встречи с другими персонажами романа — это не просто диалоги, а глубокие философские размышления о человеке, обществе и моральных нормах.

Актёрская работа

Одним из ключевых аспектов спектакля является актёрская игра. Спектакль воплощает «живые, яркие актерские работы молодых артистов Таганки», при этом сохраняется строгая структура и композиция, которая гармонично сочетается с экспрессивными и эмоционально насыщенными выступлениями актёров.

Роль Ставрогина

Ставрогин, как и в романе, остаётся центральным элементом спектакля, и его характер раскрывается через взаимодействие с другими персонажами, каждый из которых по-своему влияет на его моральный и эмоциональный путь. Он оказывается в центре не только философских размышлений, но и драматических ситуаций, где его собственные сомнения и терзания обретают форму на сцене.

Образ спектакля

Сергей Чехов преобразует многостраничный роман в компактный, но интенсивный монолог-признание, в котором переживания и внутренний мир Ставрогина становятся основной темой. Спектакль обещает быть не только театральным экспериментом, но и философским размышлением, погружая зрителя в мир человеческих слабостей, противоречий и душевных кризисов.

Команда спектакля

  • Режиссёр: Сергей Чехов
  • Актёрский состав: Молодые артисты Таганки
  • Композитор: (Информация может быть дополнена)
  • Художник: (Информация может быть дополнена)

Этот спектакль, наряду с яркими актёрскими выступлениями, предлагает зрителю уникальный взгляд на один из самых сложных и противоречивых образов русской литературы.

 

Режиссер
Сергей Чехов
В ролях
Антон Ануров
Артем Будиков
Екатерина Варкова
Галина Володина
Елизавета Высоцкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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20:00 от 1000 ₽
17 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
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Фотографии

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