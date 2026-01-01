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333
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Спектакль 333

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Экспериментальный театр: новый взгляд на волонтерство и войны

В новой постановке экспериментального театра в центре сюжета оказывается волонтёр Павел, который действует в зоне боевых действий. Его цель — спасение бездомных животных, и на этом пути ему помогает раненый кот.

Однажды Павел находит себя в подвале разрушенного дома, где обнаруживает помещение военного назначения. Это открытие меняет ход событий: герой понимает, что его судьба и судьба кота больше не зависят от случайностей. Теперь он имеет возможность связаться со своими, чтобы совершить настоящий подвиг — спасти не только себя, но и своего «младшего» брата.

Эта психологическая драма будет особенно интересна любимым экспериментальных постановок и тем, кто ценит глубокие человеческие истории в контексте войны и милосердия.

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