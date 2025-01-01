Меню
Сотворившая чудо
Спектакль Сотворившая чудо

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О спектакле

Трогательный спектакль в Новом экспериментальном театре

Спектакль «Сотворившая чудо» в Новом экспериментальном театре — это история, которая вдохновляет и трогает до глубины души. Пьеса, основанная на реальных событиях, обрастает морем зрительских слёз и лавров критиков, получая признание и награды в театральном мире.

История Элен Келлер

Имя Элен Келлер, первой слепоглухонемой писательницы и художницы XIX века, стало символом мужества и стойкости. История её обучения незрячей и немой девочки превратилась в легенду, о которой написаны книги, сняты фильмы и созданы театральные постановки. В спектакле раскрываются не только её достижения, но и пути, которыми шла к ним.

Темы спектакля

Драматург создал трогательную пьесу о взаимоотношениях Учителя и Ученика, поднимая темы борьбы за пробуждение разума и восстановления человеческой души. Мы наблюдаем, как за личностью, скрывающейся под слоями боли и отчаяния, происходит истинное воскрешение.

Захватывающее развитие событий

Спектакль полон неожиданных психологических поворотов, комедийных и драматических ситуаций, которые делают «семейную историю дома Келлеров» особенно увлекательной. Каждый зритель погружается в эмоциональный вихрь, позволяя себе пережить все радости и печали, с которыми сталкиваются герои.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который призывает нас размышлять о человеческой сущности и силе воли.

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Екатерина Мелешникова
Виолетта Койфман
Дарья Гордеева
Олеся Мелешникова
Кристина Алешина
