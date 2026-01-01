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2hug
Киноафиша 2hug

2hug

16+
Возраст 16+

О концерте

Первый сольный концертный тур 2hug

Российский рэп-исполнитель 2hug (Савелий Месяцев) готов порадовать своих поклонников, объявив о начале своего первого сольного концертного тура. Это значимое событие для артиста, уже успевшего завоевать популярность благодаря своему уникальному стилю и запоминающимся трекам.

О гастролях

Анонсированные концерты пройдут в ряде известных клубов и арт-пространств по всей стране. Каждая из площадок была тщательно выбрана, чтобы создать атмосферу, соответствующую стилю музыки 2hug. Артист обещает представить зрителям самые яркие и запоминающиеся моменты своего творчества, а также новые композиции, которые еще не были выпущены на альбомах.

Что ожидать от выступлений

На концертах 2hug зрителей ждет не только музыкальная программа, но и визуальные эффекты, которые сделают каждое выступление уникальным. Энергия и харизма исполнителя создадут незабываемую атмосферу на сцене. Не упустите возможность стать частью этого важного события в мире российской музыки!

Следите за анонсами на официальных страницах 2hug и не пропустите свой шанс увидеть артиста вживую!

Купить билет на концерт 2hug

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
31 октября суббота
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 999 ₽
1 ноября воскресенье
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 999 ₽
7 ноября суббота
20:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
от 999 ₽
8 ноября воскресенье
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 999 ₽
14 ноября суббота
20:00
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
от 999 ₽
20 ноября пятница
18:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 1100 ₽
21 ноября суббота
18:00
Mishkin & Mishkin Краснодар, Лаперуза, 3
22 ноября воскресенье
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 999 ₽
13 декабря воскресенье
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 999 ₽
14 марта воскресенье
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1750 ₽

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