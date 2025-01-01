Holy Blacksmith: Вечер рок-хитов

В этот вечер группа Holy Blacksmith исполнит программу, включающую всемирно известные рок-хиты. С ними звучат как вечнозеленые «боевики», так и любимые жемчужины рок-музыки — и все они приобретают новое дыхание с каждым исполнением.

Уникальное исполнение

Главный секрет этого магического звучания — уникальный голос вокалистки группы Ольги Кузнецовой. Ее контральто, в сочетании с мастерством всей команды, делает каждое произведение по-настоящему незабываемым.

Детали события:

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Возрастное ограничение: 6+

Ресторан располагает двумя залами. Сцена находится в первом зале, второй зал отделен перегородкой, и в нем идет трансляция на видеоэкраны.

Присоединяйтесь к вечеру с Holy Blacksmith и погрузитесь в атмосферу рок-музыки, которая снова заставит звучать любимые хиты.