В этот вечер группа Holy Blacksmith исполнит программу, включающую всемирно известные рок-хиты. С ними звучат как вечнозеленые «боевики», так и любимые жемчужины рок-музыки — и все они приобретают новое дыхание с каждым исполнением.
Уникальное исполнение
Главный секрет этого магического звучания — уникальный голос вокалистки группы Ольги Кузнецовой. Ее контральто, в сочетании с мастерством всей команды, делает каждое произведение по-настоящему незабываемым.
Детали события:
Присоединяйтесь к вечеру с Holy Blacksmith и погрузитесь в атмосферу рок-музыки, которая снова заставит звучать любимые хиты.