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Holy Blacksmith
Киноафиша Holy Blacksmith

Holy Blacksmith

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Holy Blacksmith: Вечер рок-хитов

В этот вечер группа Holy Blacksmith исполнит программу, включающую всемирно известные рок-хиты. С ними звучат как вечнозеленые «боевики», так и любимые жемчужины рок-музыки — и все они приобретают новое дыхание с каждым исполнением.

Уникальное исполнение

Главный секрет этого магического звучания — уникальный голос вокалистки группы Ольги Кузнецовой. Ее контральто, в сочетании с мастерством всей команды, делает каждое произведение по-настоящему незабываемым.

Детали события:

  • Продолжительность: 2 часа с одним антрактом
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Ресторан располагает двумя залами. Сцена находится в первом зале, второй зал отделен перегородкой, и в нем идет трансляция на видеоэкраны.

Присоединяйтесь к вечеру с Holy Blacksmith и погрузитесь в атмосферу рок-музыки, которая снова заставит звучать любимые хиты.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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