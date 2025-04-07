Тайны и неразбериха в «№13». Комедия Рэя Куни в Новом экспериментальном театре Волгограда

В новом спектакле «№13» зрители станут свидетелями захватывающей истории, разворачивающейся в уединённом номере отеля. Главные герои — помощник британского премьер-министра Ричард Уилли и его секретарша — попадают в переплетение событий, которое обернётся настоящим скандалом.

Сюжет

Ричард и его любовница в номере 13 неожиданно сталкиваются с мёртвым телом мужчины. Этот загадочный грабитель оказался придавлен оконной рамой. Пытаясь скрыть улики, Ричард и его помощник Джордж Пигден начинают действовать, но каждый их шаг лишь усложняет ситуацию.

Неожиданные повороты

Казалось бы, что может пойти не так? Однако вскоре в номере появляются управляющий гостиницы, жена Ричарда и ревнивый муж секретарши Джейн. Каждый новый герой добавляет в сюжет новые интриги и комические моменты, превращая ситуацию в настоящий хаос.

Что вас ждёт?

Спектакль «№13» полон неожиданных поворотов и юмора. Зрители смогут увидеть, как даже самая безвыходная ситуация может обернуться комедией. Не упустите возможность погрузиться в эту увлекательную историю, полную интриг и забавных моментов.

Приходите в театр, чтобы узнать, чем закончится эта запутанная история!