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№13
Киноафиша №13

Спектакль №13

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тайны и неразбериха в «№13». Комедия Рэя Куни в Новом экспериментальном театре Волгограда

В новом спектакле «№13» зрители станут свидетелями захватывающей истории, разворачивающейся в уединённом номере отеля. Главные герои — помощник британского премьер-министра Ричард Уилли и его секретарша — попадают в переплетение событий, которое обернётся настоящим скандалом.

Сюжет

Ричард и его любовница в номере 13 неожиданно сталкиваются с мёртвым телом мужчины. Этот загадочный грабитель оказался придавлен оконной рамой. Пытаясь скрыть улики, Ричард и его помощник Джордж Пигден начинают действовать, но каждый их шаг лишь усложняет ситуацию.

Неожиданные повороты

Казалось бы, что может пойти не так? Однако вскоре в номере появляются управляющий гостиницы, жена Ричарда и ревнивый муж секретарши Джейн. Каждый новый герой добавляет в сюжет новые интриги и комические моменты, превращая ситуацию в настоящий хаос.

Что вас ждёт?

Спектакль «№13» полон неожиданных поворотов и юмора. Зрители смогут увидеть, как даже самая безвыходная ситуация может обернуться комедией. Не упустите возможность погрузиться в эту увлекательную историю, полную интриг и забавных моментов.

Приходите в театр, чтобы узнать, чем закончится эта запутанная история!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Владимир Бондаренко
Вадим Ситников
Евгений Тюфяков
Алла Забелина
Ирина Тимченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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