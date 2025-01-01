Спектакль 12 месяцев

Сказка Маршака в Киноконцертном зале «Эльдар»

В марте и апреле, когда природа пробуждается от зимней спячки, на сцене филармонии вас ждёт захватывающая постановка, основанная на известной легенде о рождественских месяцах. Эта история переносит зрителей в снежный лес, где собираются двенадцать месяцев у костра, творя чудеса и меняя порядок времен года.

Сказка о доброте и трудолюбии

В этой очаровательной сказке, написанной Сергеем Яковлевичем Маршаком, особое внимание уделяется простодушным и честным людям, которые могут постигнуть тайны природы. Как писал сам автор, «только постичь её тайны может тот, кто соприкасается с трудом». Это философская основа, придающая спектаклю глубину и смысл.

Для всей семьи

Постановка будет интересна как детям, так и взрослым. Она наполнена яркими образами и эмоциональными моментами, способными оставить незабываемые впечатления. Подснежники, которые появляются именно в этот волшебный период, станут символом надежды и обновления, а их цветы будут радовать зрителей своим прекрасным видом.

Не пропустите

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории о весне и чудесах! Спектакль обещает быть уникальным событием, которое точно не оставит равнодушными зрителей всех возрастов.