|Title
|Artist
|Time
|1
|The Tudors Main Title Theme
|Trevor Morris
|1:27
|2
|And So It Begins
|Trevor Morris
|4:07
|3
|The Shape of Things To Come
|Trevor Morris
|2:22
|4
|Poisoning the Soup
|Trevor Morris
|1:36
|5
|Katherine Stripped of Her Jewels
|Trevor Morris
|2:15
|6
|Suspicions Arising / Boiled Alive
|Trevor Morris
|1:21
|7
|Anne Made Marquess
|Trevor Morris
|2:06
|8
|Plotting To Kill Anne Boleyn
|Trevor Morris
|1:04
|9
|Henry & Anne Conceive a Son
|Trevor Morris
|2:18
|10
|Anne's Coronation
|Trevor Morris
|1:08
|11
|Nothing On Earth Shall Spoil This Day
|Trevor Morris
|2:54
|12
|Henry's Changing Emotions
|Trevor Morris
|1:50
|13
|Cardinal Fisher's Discovery
|Trevor Morris
|1:31
|14
|An Opportunity For Loyalty
|Trevor Morris
|1:54
|15
|More Refuses To Take the Oath
|Trevor Morris
|0:55
|16
|More Is Jailed
|Trevor Morris
|1:27
|17
|Cardinal Fisher Is Executed
|Trevor Morris
|2:14
|18
|More Prays
|Trevor Morris
|1:13
|19
|Thomas More Is Executed
|Trevor Morris
|3:10
|20
|Dreaming of Killing Anne Boleyn
|Trevor Morris
|1:39
|21
|Anne's Premonition
|Trevor Morris
|2:00
|22
|Smeaton's Sad Violin
|Trevor Morris
|1:32
|23
|Farewell To a Queen / Katherine Dies
|Trevor Morris
|3:44
|24
|Henry Meets Jane Seymour
|Trevor Morris
|1:06
|25
|Henry Injured
|Trevor Morris
|3:00
|26
|Cromwell's Shifting Sands
|Trevor Morris
|1:51
|27
|Anne Miscarries Her Baby
|Trevor Morris
|2:46
|28
|A King Reborn
|Trevor Morris
|1:21
|29
|The Investigation of Anne Boleyn
|Trevor Morris
|3:03
|30
|Confessions & Arrests
|Trevor Morris
|2:13
|31
|Smeaton Is Tortured
|Trevor Morris
|0:42
|32
|These Bloody Days
|Trevor Morris
|1:39
|33
|Anne Begs Henry
|Trevor Morris
|1:07
|34
|Anne Is Arrested
|Trevor Morris
|3:21
|35
|The Sword of Calais
|Trevor Morris
|1:30
|36
|Anne Dreams of Her Childhood
|Trevor Morris
|1:53
|37
|Aren't You the King of England?
|Trevor Morris
|0:51
|38
|Anne's Final Walk
|Trevor Morris
|2:33
|39
|Henry Eats the Swan
|Trevor Morris
|1:41
|40
|The Tudors End Credits
|Trevor Morris
|1:00