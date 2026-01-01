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Kinoafisha TV Shows The Tudors Soundtrack

Soundtrack from "The Tudors"

Music from "The Tudors" All info
The Tudors: Season 2 (Music From the Showtime Original Series)
The Tudors: Season 2 (Music From the Showtime Original Series) 40 tracks. Trevor Morris
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The Tudors: Season 3 (Music From the Showtime Original Series)
The Tudors: Season 3 (Music From the Showtime Original Series) 32 tracks. Trevor Morris
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The Tudors: Season 4 (Music From the Original TV Series)
The Tudors: Season 4 (Music From the Original TV Series) 27 tracks. Trevor Morris
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The Tudors (Music From the Showtime Original Series)
The Tudors (Music From the Showtime Original Series) 25 tracks. Trevor Morris
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Title Artist Time
1 The Tudors Main Title Theme Trevor Morris 1:27
2 And So It Begins Trevor Morris 4:07
3 The Shape of Things To Come Trevor Morris 2:22
4 Poisoning the Soup Trevor Morris 1:36
5 Katherine Stripped of Her Jewels Trevor Morris 2:15
6 Suspicions Arising / Boiled Alive Trevor Morris 1:21
7 Anne Made Marquess Trevor Morris 2:06
8 Plotting To Kill Anne Boleyn Trevor Morris 1:04
9 Henry & Anne Conceive a Son Trevor Morris 2:18
10 Anne's Coronation Trevor Morris 1:08
11 Nothing On Earth Shall Spoil This Day Trevor Morris 2:54
12 Henry's Changing Emotions Trevor Morris 1:50
13 Cardinal Fisher's Discovery Trevor Morris 1:31
14 An Opportunity For Loyalty Trevor Morris 1:54
15 More Refuses To Take the Oath Trevor Morris 0:55
16 More Is Jailed Trevor Morris 1:27
17 Cardinal Fisher Is Executed Trevor Morris 2:14
18 More Prays Trevor Morris 1:13
19 Thomas More Is Executed Trevor Morris 3:10
20 Dreaming of Killing Anne Boleyn Trevor Morris 1:39
21 Anne's Premonition Trevor Morris 2:00
22 Smeaton's Sad Violin Trevor Morris 1:32
23 Farewell To a Queen / Katherine Dies Trevor Morris 3:44
24 Henry Meets Jane Seymour Trevor Morris 1:06
25 Henry Injured Trevor Morris 3:00
26 Cromwell's Shifting Sands Trevor Morris 1:51
27 Anne Miscarries Her Baby Trevor Morris 2:46
28 A King Reborn Trevor Morris 1:21
29 The Investigation of Anne Boleyn Trevor Morris 3:03
30 Confessions & Arrests Trevor Morris 2:13
31 Smeaton Is Tortured Trevor Morris 0:42
32 These Bloody Days Trevor Morris 1:39
33 Anne Begs Henry Trevor Morris 1:07
34 Anne Is Arrested Trevor Morris 3:21
35 The Sword of Calais Trevor Morris 1:30
36 Anne Dreams of Her Childhood Trevor Morris 1:53
37 Aren't You the King of England? Trevor Morris 0:51
38 Anne's Final Walk Trevor Morris 2:33
39 Henry Eats the Swan Trevor Morris 1:41
40 The Tudors End Credits Trevor Morris 1:00
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