Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Tudors

  • Drimnagh Castle, Drimnagh, Dublin, County Dublin, Ireland
  • Dublin Castle, Dublin, County Dublin, Ireland
  • Powerscourt Estate, Enniskerry, County Wicklow, Ireland
  • Kilmainham Jail, Dublin, County Dublin, Ireland
  • Dublin, County Dublin, Ireland
  • Cathedral of the Holy Trinity, Christ Church Cathedral, Christchurch, Dublin, County Dublin, Ireland
  • Ireland
  • Ardmore Studios, Herbert Road, Bray, County Wicklow, Ireland
  • People's Gardens, Phoenix Park, Dublin, County Dublin, Ireland

Iconic scenes & Locations

season 4
Kilruddery House, Bray, County Wicklow, Ireland
Filming Dates

  • May 2006
