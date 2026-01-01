Filming Locations: The Tudors
- Drimnagh Castle, Drimnagh, Dublin, County Dublin, Ireland
- Dublin Castle, Dublin, County Dublin, Ireland
- Powerscourt Estate, Enniskerry, County Wicklow, Ireland
- Kilmainham Jail, Dublin, County Dublin, Ireland
- Dublin, County Dublin, Ireland
- Cathedral of the Holy Trinity, Christ Church Cathedral, Christchurch, Dublin, County Dublin, Ireland
- Ireland
- Ardmore Studios, Herbert Road, Bray, County Wicklow, Ireland
- People's Gardens, Phoenix Park, Dublin, County Dublin, Ireland