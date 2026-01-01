|Title
|Artist
|Time
|1
|Switch It Up
|Harlin James, Clav
|2:49
|2
|Мага
|Тимати
|3:50
|3
|Sing
|Travis
|3:49
|4
|От меня до тебя
|Diana D
|3:39
|5
|Та, которая
|ST1M
|3:28
|6
|Наркотик
|Леона Аврелина
|3:56
|7
|From Paris to Berlin
|Kill or Cure
|4:10
|8
|Dark Summer (Radio Edit)
|MyHoliday
|3:25
|9
|You Gotta Hold on Me
|Clifton David Broadbridge
|2:28
|10
|В лето (Radio Edit)
|Allie Kay Lash
|3:30
|11
|In the Morning
|David Gerard Lawrence
|3:34
|12
|Juta
|Warflower
|4:24
|13
|Может быть
|Ирина Дюкова
|3:49
|14
|Belated
|Fadi & Klinko
|3:41
|15
|El Bimbo
|Александр Соколов
|0:33
|16
|Blitzed 'n Blazed
|Blues Saraceno
|2:49
|17
|When the Devil Calls
|Blues Saraceno
|3:56
|18
|Sub Tripper
|Charlie G Bethel, Aaron Schultz, Carver Clark Gayton, Jeremy Ira Mage
|3:11
|19
|Here Comes the Bride
|London`s Royal Philharmonic, Milan`s Compaghnia d`Opera Italiana
|1:41
|20
|Мой ненаглядный
|Татьяна Буланова
|4:00
|21
|Изабелла
|Вахбет Абедов
|3:18
|22
|Мальчик бродяга
|Андрей Губин
|3:12
|23
|Хорошие ребята работают в такси
|Владимир Можаев
|3:05
|24
|In the Hall of the Mountain King from Peer Gynt
|Czech National Symphony Orchestra
|2:36
|25
|Sylvia: Pizzicati
|Budapest Philharmonic Orchestra, Janos Sandor
|2:48
|26
|Подмосковные вечера
|Мелодия
|3:02