Policeyskiy s Rublevki All seasons
Полицейский с Рублевки
16+
Production year
2016
Country
Russia
Episode duration
50 minutes
TV channel
ТНТ
Series rating
7.1
11
votes
7.2
IMDb
All seasons of "Policeyskiy s Rublevki"
Полицейский с Рублевки. Закон и порядок дорого
8 episodes
21 March 2016 - 31 March 2016
Полицейский с Рублевки в Бескудниково
8 episodes
22 May 2017 - 1 June 2017
Полицейский с Рублевки. Снова дома
8 episodes
16 April 2018 - 26 April 2018
Полицейский с Рублевки. Мы тебя найдём
8 episodes
3 December 2018 - 10 December 2018
Полицейский с Рублевки. Полицейская академия
8 episodes
4 December 2019 - 12 December 2019
