Hawaii Five-0 All seasons
Hawaii Five-0
18+
Production year
2010
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
CBS
Series rating
7.6
Rate
10
votes
7.4
IMDb
Write review
All seasons of "Hawaii Five-0"
Season 1
24 episodes
20 September 2010 - 16 May 2011
Season 2
23 episodes
19 September 2011 - 14 May 2012
Season 3
24 episodes
24 September 2012 - 20 May 2013
Season 4
22 episodes
27 September 2013 - 9 May 2014
Season 5
25 episodes
26 September 2014 - 8 May 2015
Season 6
25 episodes
25 September 2015 - 13 May 2016
Season 7
25 episodes
23 September 2016 - 12 May 2017
Season 8
25 episodes
29 September 2017 - 18 May 2018
Season 9
25 episodes
28 September 2018 - 17 May 2019
Season 10
22 episodes
27 September 2019 - 3 April 2020
