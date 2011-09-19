Menu
Hawaii Five-0 2010 - 2020 season 2

Hawaii Five-0 season 2 poster
Hawaii Five-0 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Hawaii Five-0" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Полиция Гавайев» приключения сотрудников специального подразделения продолжаются. Стив Макгаррет обвиняется в убийстве губернатора. Вместе с Дэнни в следственный изолятор, где он находится, приходит человек, которого Стив меньше всего ожидал увидеть. Тем временем члены команды 5.0 расследуют убийство морского пехотинца, которое пытались выдать за суицид, а также находят человека, ответственного за гибель аквалангиста, который искал клад на морских глубинах. А скептицизм Дэнни закончится тем, что на него ополчатся древние духи. У Коно в это время отобрали полицейский значок.

Series rating

7.6
7.4 IMDb
"Hawaii Five-0" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Ha'i'ole
Season 2 Episode 1
19 September 2011
Ua Lawe Wale
Season 2 Episode 2
26 September 2011
Kame'e
Season 2 Episode 3
3 October 2011
Mea Makamae
Season 2 Episode 4
10 October 2011
Ma'ema'e
Season 2 Episode 5
17 October 2011
Ka Hakaka Maika'i
Season 2 Episode 6
24 October 2011
Ka Iwi Kapu
Season 2 Episode 7
31 October 2011
Lapa'au
Season 2 Episode 8
7 November 2011
Ike Maka
Season 2 Episode 9
14 November 2011
Ki'lua
Season 2 Episode 10
21 November 2011
Pahele
Season 2 Episode 11
5 December 2011
Alaheo Pau'ole
Season 2 Episode 12
12 December 2011
Ka Ho'oponopono
Season 2 Episode 13
2 January 2012
Pu'olo
Season 2 Episode 14
16 January 2012
Mai Ka Wa Kahiko
Season 2 Episode 15
6 February 2012
I Helu Pu
Season 2 Episode 16
13 February 2012
Kupale
Season 2 Episode 17
20 February 2012
Lekio
Season 2 Episode 18
27 February 2012
Kalele
Season 2 Episode 19
19 March 2012
Ha'alele
Season 2 Episode 20
9 April 2012
Pa Make Loa
Season 2 Episode 21
30 April 2012
Ua Hopu
Season 2 Episode 22
7 May 2012
Ua Hala
Season 2 Episode 23
14 May 2012
