Во 2 сезоне сериала «Полиция Гавайев» приключения сотрудников специального подразделения продолжаются. Стив Макгаррет обвиняется в убийстве губернатора. Вместе с Дэнни в следственный изолятор, где он находится, приходит человек, которого Стив меньше всего ожидал увидеть. Тем временем члены команды 5.0 расследуют убийство морского пехотинца, которое пытались выдать за суицид, а также находят человека, ответственного за гибель аквалангиста, который искал клад на морских глубинах. А скептицизм Дэнни закончится тем, что на него ополчатся древние духи. У Коно в это время отобрали полицейский значок.