В 5 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Стив Макгаррет и Дэнни отправляются на сеанс к психологу. Спустя некоторое время сотрудники отдела 5.0 принимаются за расследование похищения дочери «морского котика». Дэнни надо срочно найти и вернуть восемнадцать с половиной миллионов долларов похитителю, ведь его близкому человеку угрожает опасность. Карьера Чина оказывается под угрозой, когда он решает помочь Дэнни в поиске денежных средств. Макгаррет возобновляет дело отца. Ему оказывает содействие женщина, с которой он недавно познакомился. На острове кто-то убивает киллера. Вскоре становится известен мотив преступления, и он всех шокирует.