Hawaii Five-0 2010 - 2020 season 5

Hawaii Five-0 season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Hawaii Five-0 Seasons Season 5
Hawaii Five-0 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 26 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 25
Runtime 25 hours 0 minute
"Hawaii Five-0" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Стив Макгаррет и Дэнни отправляются на сеанс к психологу. Спустя некоторое время сотрудники отдела 5.0 принимаются за расследование похищения дочери «морского котика». Дэнни надо срочно найти и вернуть восемнадцать с половиной миллионов долларов похитителю, ведь его близкому человеку угрожает опасность. Карьера Чина оказывается под угрозой, когда он решает помочь Дэнни в поиске денежных средств. Макгаррет возобновляет дело отца. Ему оказывает содействие женщина, с которой он недавно познакомился. На острове кто-то убивает киллера. Вскоре становится известен мотив преступления, и он всех шокирует.

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"Hawaii Five-0" season 5 list of episodes.

A'ohe Kahi E Pe'e Ai
Season 5 Episode 1
26 September 2014
Ka Makuakane
Season 5 Episode 2
3 October 2014
Kanalu Hope Loa
Season 5 Episode 3
10 October 2014
Ka No'eau
Season 5 Episode 4
17 October 2014
Ho'oilina
Season 5 Episode 5
24 October 2014
Ho'oma'ike
Season 5 Episode 6
31 October 2014
Ina Paha
Season 5 Episode 7
7 November 2014
Ka Hana Malu
Season 5 Episode 8
21 November 2014
Ke Koho Mamao Aku
Season 5 Episode 9
12 December 2014
Wawahi Moe'uhane
Season 5 Episode 10
2 January 2015
Ua'aihue
Season 5 Episode 11
9 January 2015
Poina 'ole
Season 5 Episode 12
16 January 2015
La Po'ino
Season 5 Episode 13
30 January 2015
Powehiwehi
Season 5 Episode 14
6 February 2015
E 'imi Pono
Season 5 Episode 15
13 February 2015
Nanahu
Season 5 Episode 16
20 February 2015
Kuka'awale
Season 5 Episode 17
27 February 2015
Pono Kaulike
Season 5 Episode 18
6 March 2015
Kahania
Season 5 Episode 19
13 March 2015
'ike Hanau
Season 5 Episode 20
3 April 2015
Ua Helele'i Ka Hoku
Season 5 Episode 21
10 April 2015
Ho'amoano
Season 5 Episode 22
24 April 2015
Mo'o 'olelo Pu
Season 5 Episode 23
1 May 2015
Luapo'i
Season 5 Episode 24
8 May 2015
A Make Kaua
Season 5 Episode 25
8 May 2015
