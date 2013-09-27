Menu
Hawaii Five-0 2010 - 2020 season 4

Hawaii Five-0 season 4 poster
Hawaii Five-0 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 27 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Hawaii Five-0" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Техасский Рейнджер появился на Гавайях. Он ищет свою пропавшую дочь. После того как кто-то убил водителя, который встречал техасца, отряд 5.0 принимается за дело. Макгаррет и Во Фат совершают побег из тюрьмы. Бегство чудом проходит удачно. Тем временем преступная группировка нападает на тайную квартиру отдела 5.0. Кэтрин берут в заложники. Чтобы спасти девушку, Стив вынужден нарушить регламент отдела. Спустя некоторое время к Макгаррету приезжает дядя, который шокирует его, рассказав семейный секрет. Жизнь Чина подвергается опасности, а Дэнни и Грейс находят загадочную коробку на берегу Оахи.

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"Hawaii Five-0" season 4 list of episodes.

Aloha Ke Kahi I Ke Kahi
Season 4 Episode 1
27 September 2013
A' Ale Ma'a Wau
Season 4 Episode 2
4 October 2013
Ka 'oia'i'o Ma Loko
Season 4 Episode 3
11 October 2013
A Ia La Aku
Season 4 Episode 4
18 October 2013
Kupu'eu
Season 4 Episode 5
25 October 2013
Kupouli 'la
Season 4 Episode 6
1 November 2013
Ua Nalohia
Season 4 Episode 7
8 November 2013
Akanahe
Season 4 Episode 8
15 November 2013
Hau'oli La Ho'omaika'i
Season 4 Episode 9
22 November 2013
Ho' Onani Makuakane
Season 4 Episode 10
13 December 2013
Pukana
Season 4 Episode 11
20 December 2013
O Kēlā Me Kēia Manawa
Season 4 Episode 12
10 January 2014
Hana Lokomaika'i
Season 4 Episode 13
17 January 2014
Na Hala A Ka Makua
Season 4 Episode 14
31 January 2014
Pale 'la
Season 4 Episode 15
28 February 2014
Hoku Welowelo
Season 4 Episode 16
7 March 2014
Ma Lalo O Ka 'ili
Season 4 Episode 17
14 March 2014
Ho'i Hou
Season 4 Episode 18
4 April 2014
Ku I Ka Pili Koko
Season 4 Episode 19
11 April 2014
Pe'epe'e Kanaka
Season 4 Episode 20
25 April 2014
Makani 'olu A Holo Mālie
Season 4 Episode 21
2 May 2014
'o Ka Pili 'ohana Ka 'oi
Season 4 Episode 22
9 May 2014
