В 4 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Техасский Рейнджер появился на Гавайях. Он ищет свою пропавшую дочь. После того как кто-то убил водителя, который встречал техасца, отряд 5.0 принимается за дело. Макгаррет и Во Фат совершают побег из тюрьмы. Бегство чудом проходит удачно. Тем временем преступная группировка нападает на тайную квартиру отдела 5.0. Кэтрин берут в заложники. Чтобы спасти девушку, Стив вынужден нарушить регламент отдела. Спустя некоторое время к Макгаррету приезжает дядя, который шокирует его, рассказав семейный секрет. Жизнь Чина подвергается опасности, а Дэнни и Грейс находят загадочную коробку на берегу Оахи.