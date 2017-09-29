Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hawaii Five-0 2010 - 2020 season 8

Hawaii Five-0 season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Hawaii Five-0 Seasons Season 8
Hawaii Five-0 18+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 29 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 25
Runtime 25 hours 0 minute
"Hawaii Five-0" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Полиция Гавайев» члены команды 5.0 принимаются за расследование дела о кибернападениях. Они ищут талантливого хакера, с помощью которого вышел на свободу опасный преступник — поджигатель Джейсон Дюклер. Следующее дело заставляет сотрудников отряда 5.0 объединиться со своими коллегами из отдела по борьбе с преступлениями, связанными с распространением и сбытом наркотических веществ. Тем временем на острове появляется морской пехотинец Джуниор Рейнс. Он вернулся на службу, чтобы поговорить со Стивом. Также команда расследует дело об авиакатастрофе, во время которой погиб авиатор Джейсон Сакс.

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"Hawaii Five-0" season 8 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
'a'ole E 'olelo Mai Ana Ke Ahi Ua Ana Ia
Season 8 Episode 1
29 September 2017
Na La 'ilio
Season 8 Episode 2
6 October 2017
Kau Pahi, Ko'u Kua. Kau Pu, Ko'u Po'o
Season 8 Episode 3
13 October 2017
E Uhi Wale No 'a'ole E Nalo, He Imu Puhi
Season 8 Episode 4
20 October 2017
Kama'oma'o, Ka 'aina Huli Hana
Season 8 Episode 5
3 November 2017
Mohala I Ka Wai Ka Maka O Ka Pua
Season 8 Episode 6
10 November 2017
Kau Ka 'onohi Ali'i I Luna
Season 8 Episode 7
17 November 2017
He Kaha Lu'u Ke Ala, Mai Ho'okolo Aku
Season 8 Episode 8
1 December 2017
Make Me Kai
Season 8 Episode 9
8 December 2017
I Ka Wa Ma Mua, I Ka Wa Ma Hope
Season 8 Episode 10
15 December 2017
Oni Kalalea Ke Ku A Ka La'au Loa
Season 8 Episode 11
15 December 2017
Ka Hopu Nui 'ana
Season 8 Episode 12
5 January 2018
O Ka Mea Ua Hala, Ua Hala Ia.
Season 8 Episode 13
12 January 2018
Na Keiki A Kalaihaohia
Season 8 Episode 14
19 January 2018
He Puko'a Kani 'aina
Season 8 Episode 15
2 February 2018
O Na Hoku O Ka Lani Ka I 'ike Ia Pae'
Season 8 Episode 16
2 March 2018
Holapu Ke Ahi, Koe Iho Ka Lehu
Season 8 Episode 17
9 March 2018
E Ho'oko Kuleana
Season 8 Episode 18
30 March 2018
Aohe Mea Make I Ka Hewa; Make No I Ka Mihi Ole
Season 8 Episode 19
6 April 2018
He Lokomaika'i Ka Manu O Kaiona
Season 8 Episode 20
13 April 2018
Ahuwale Ka Nane Huna
Season 8 Episode 21
20 April 2018
Kopi Wale No I Ka I'a A 'eu No Ka Ilo.
Season 8 Episode 22
27 April 2018
Ka Hana A Ka Makua, O Ka Hana No Ia A Keiki
Season 8 Episode 23
4 May 2018
Ka Lala Kaukonakona Haki 'ole I Ka Pa A Ka Makani Kona.
Season 8 Episode 24
11 May 2018
Waiho Wale Kahiko
Season 8 Episode 25
18 May 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more