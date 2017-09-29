В 8 сезоне сериала «Полиция Гавайев» члены команды 5.0 принимаются за расследование дела о кибернападениях. Они ищут талантливого хакера, с помощью которого вышел на свободу опасный преступник — поджигатель Джейсон Дюклер. Следующее дело заставляет сотрудников отряда 5.0 объединиться со своими коллегами из отдела по борьбе с преступлениями, связанными с распространением и сбытом наркотических веществ. Тем временем на острове появляется морской пехотинец Джуниор Рейнс. Он вернулся на службу, чтобы поговорить со Стивом. Также команда расследует дело об авиакатастрофе, во время которой погиб авиатор Джейсон Сакс.