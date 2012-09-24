В 3 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Стив Макгаррет нашел свою мать и выяснил, что она и есть «Шелборн». Супруге Чина Малии устраивают похоронную церемонию согласно древнему гавайскому обычаю. Накануне Хеллоуина происходит автокатастрофа. Исчезают жертвы, которые, по мнению полицейских из отдела 5.0, могут иметь отношение к с ритуальным убийствам. Макгаррет рассказывает Кэтрин об обычаях Дня всех святых. Затем он вместе с Дэнни отправляется на рыбалку, но даже во время отдыха им приходится разбираться с очередным преступлением. На членов команды 5.0 совершается нападение, и они оказываются в экстремальных условиях посреди океана.