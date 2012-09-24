Menu
Hawaii Five-0 2010 - 2020 season 3

Season premiere 24 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Hawaii Five-0" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Стив Макгаррет нашел свою мать и выяснил, что она и есть «Шелборн». Супруге Чина Малии устраивают похоронную церемонию согласно древнему гавайскому обычаю. Накануне Хеллоуина происходит автокатастрофа. Исчезают жертвы, которые, по мнению полицейских из отдела 5.0, могут иметь отношение к с ритуальным убийствам. Макгаррет рассказывает Кэтрин об обычаях Дня всех святых. Затем он вместе с Дэнни отправляется на рыбалку, но даже во время отдыха им приходится разбираться с очередным преступлением. На членов команды 5.0 совершается нападение, и они оказываются в экстремальных условиях посреди океана.

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.4 IMDb

La O Na Makuahine
Season 3 Episode 1
24 September 2012
Kanalua
Season 3 Episode 2
1 October 2012
Lana I Ka Moana
Season 3 Episode 3
8 October 2012
Popilikia
Season 3 Episode 4
15 October 2012
Mohai
Season 3 Episode 5
5 November 2012
I Ka Wa Mamua
Season 3 Episode 6
12 November 2012
Ohuna
Season 3 Episode 7
19 November 2012
Wahine'inoloa
Season 3 Episode 8
26 November 2012
Ha'awe Make Loa
Season 3 Episode 9
3 December 2012
Huaka'i Kula
Season 3 Episode 10
10 December 2012
Kahu
Season 3 Episode 11
17 December 2012
Kapu
Season 3 Episode 12
14 January 2013
Olelo Ho'opa'i Make
Season 3 Episode 13
20 January 2013
Hana I Wa 'ia
Season 3 Episode 14
21 January 2013
Hookman
Season 3 Episode 15
4 February 2013
Kekoa
Season 3 Episode 16
11 February 2013
Pa'ani
Season 3 Episode 17
18 February 2013
Na Ki'i
Season 3 Episode 18
18 March 2013
Hoa Pili
Season 3 Episode 19
25 March 2013
Olelo Pa'a
Season 3 Episode 20
15 April 2013
Imi Loko Ka 'uhane
Season 3 Episode 21
29 April 2013
Ho' Opio
Season 3 Episode 22
6 May 2013
He Welo 'oihana
Season 3 Episode 23
13 May 2013
Aloha. Malama Pono
Season 3 Episode 24
20 May 2013
