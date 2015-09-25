В 6 сезоне сериала «Полиция Гавайев» после свадьбы Коно и Адама герои оказались в заложниках у Гэбриэл. Тот подвергает их пыткам, настаивая на том, чтобы Адам заплатил крупную сумму денег. Члены команды 5.0 принимаются за расследование ограбления, а также находят человека, ответственного за гибель дайвера. Помимо этого, они узнают о смерти человека, который таинственным образом исчез свыше двадцати лет назад. Адам оказывается в руках Тома Бишопа, который заставляет его истязать Аарона Джеймса. Стив делает все, чтобы наладить свою личную жизнь. Во время празднования Хеллоуина команда ищет серийного убийцу, который страдает по потере любимой женщины.