Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hawaii Five-0 2010 - 2020 season 6

Hawaii Five-0 season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Hawaii Five-0 Seasons Season 6
Hawaii Five-0 18+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 25 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 25
Runtime 25 hours 0 minute
"Hawaii Five-0" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Полиция Гавайев» после свадьбы Коно и Адама герои оказались в заложниках у Гэбриэл. Тот подвергает их пыткам, настаивая на том, чтобы Адам заплатил крупную сумму денег. Члены команды 5.0 принимаются за расследование ограбления, а также находят человека, ответственного за гибель дайвера. Помимо этого, они узнают о смерти человека, который таинственным образом исчез свыше двадцати лет назад. Адам оказывается в руках Тома Бишопа, который заставляет его истязать Аарона Джеймса. Стив делает все, чтобы наладить свою личную жизнь. Во время празднования Хеллоуина команда ищет серийного убийцу, который страдает по потере любимой женщины.

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"Hawaii Five-0" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Mai Ho`oni I Ka Wai Lana Mâlie
Season 6 Episode 1
25 September 2015
Lehu A Lehu
Season 6 Episode 2
2 October 2015
Ua 'o'oloku Ke Anu I Na Mauna
Season 6 Episode 3
9 October 2015
Ka Papahana Holo Pono
Season 6 Episode 4
16 October 2015
Ka 'alapahi Nui
Season 6 Episode 5
23 October 2015
Na Pilikua Nui
Season 6 Episode 6
30 October 2015
Na Kama Hele
Season 6 Episode 7
6 November 2015
Piko Pau 'iole
Season 6 Episode 8
13 November 2015
Hana Keaka
Season 6 Episode 9
20 November 2015
Ka Makau Kaa Kaua
Season 6 Episode 10
11 December 2015
Kuleana
Season 6 Episode 11
8 January 2016
Ua Ola Loko I Ke Aloha
Season 6 Episode 12
15 January 2016
Umia Ka Hanu
Season 6 Episode 13
22 January 2016
Hoa 'inea
Season 6 Episode 14
12 February 2016
Ke Koa Lokomaika'i
Season 6 Episode 15
19 February 2016
Ka Pohaku Kihi Pa'a
Season 6 Episode 16
26 February 2016
Waiwai
Season 6 Episode 17
11 March 2016
Kanaka Hahai
Season 6 Episode 18
1 April 2016
Malama Ka Po'e
Season 6 Episode 19
8 April 2016
Ka Haunaele
Season 6 Episode 20
15 April 2016
Ka Pono Ku'oko'a
Season 6 Episode 21
22 April 2016
I'ike Ke Ao
Season 6 Episode 22
29 April 2016
Pilina Koko
Season 6 Episode 23
6 May 2016
Pa'a Ka 'ipuka I Ka 'upena Nananana
Season 6 Episode 24
13 May 2016
O Ke Ali'i Wale No Ka'u Makemake
Season 6 Episode 25
13 May 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more