Hawaii Five-0 2010 - 2020 season 7

Hawaii Five-0 season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Hawaii Five-0 Seasons Season 7
Hawaii Five-0 18+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 23 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 25
Runtime 25 hours 0 minute
"Hawaii Five-0" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Полиция Гавайев» Стив Макгаррет и Дэнни пытаются прийти в себя после событий недавнего времени. А на острове продолжает орудовать серийный убийца. Члены команды 5.0 принимаются за расследование очередных преступлений. Все жертвы маньяка обнаружены с шахматными фигурами во рту. По всей видимости, это дело рук мстителя. Среди приезжих, которые отдыхают на Гавайских островах, начинается паника. Коно воссоединяется со своим супругом Адамом после того, как его освобождают досрочно. Алисия сумела вычислить, кто скрывается за маской мстителя. Вместе со Стивом она становится заложницей этого опасного человека. 

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"Hawaii Five-0" season 7 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Makaukau 'oe E Pa'ani?
Season 7 Episode 1
23 September 2016
No Ke Ali'i Wahine A Me Ka 'aina
Season 7 Episode 2
30 September 2016
He Moho Hou
Season 7 Episode 3
7 October 2016
Hu A'e Ke Ahi Lanakila A Kamaile
Season 7 Episode 4
14 October 2016
Ke Kū 'Ana
Season 7 Episode 5
21 October 2016
Ka Hale Ho'okauweli
Season 7 Episode 6
28 October 2016
Ka Makuahine A Me Ke Keikikane
Season 7 Episode 7
4 November 2016
Hana Komo Pae
Season 7 Episode 8
11 November 2016
'elua La Ma Nowemapa
Season 7 Episode 9
18 November 2016
Ka Luhi
Season 7 Episode 10
9 December 2016
Ka'ili Aku
Season 7 Episode 11
16 December 2016
Ka 'aelike
Season 7 Episode 12
6 January 2017
Ua Ho'i Ka 'opua I Awalua
Season 7 Episode 13
13 January 2017
Ka Laina Ma Ke One
Season 7 Episode 14
20 January 2017
Ka Pa'ani Nui
Season 7 Episode 15
3 February 2017
Poniu I Ke Aloha
Season 7 Episode 16
10 February 2017
Hahai I Na Pilikua Nui
Season 7 Episode 17
17 February 2017
E Malama Pono
Season 7 Episode 18
24 February 2017
Puka 'ana
Season 7 Episode 19
10 March 2017
Huikau Na Makau A Na Lawai'a
Season 7 Episode 20
31 March 2017
Ua Malo'o Ka Wai
Season 7 Episode 21
7 April 2017
Waimaka 'ele'ele
Season 7 Episode 22
14 April 2017
Wehe 'ana
Season 7 Episode 23
28 April 2017
He Ke'u Na Ka 'alae A Hina
Season 7 Episode 24
5 May 2017
Ua Mau Ke Ea O Ka ?aina I Ka Pono
Season 7 Episode 25
12 May 2017
