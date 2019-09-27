Menu
Hawaii Five-0 2010 - 2020, season 10

Season premiere 27 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Hawaii Five-0" season 10 description

В 10- сезоне сериала «Полиция Гавайев» у Стива Макгаррета и его сослуживцев появляется новый союзник. Этот человек оказывает им содействие в тот момент, когда за главой мафиозной группировки кто-то начинает охотиться. Также в начале сезона из отдела 5.0 уходит один из работников. Стив и Куинн выясняют, кто заложил бомбу в гараже Макгаррета. Кроме того, команда 5.0 ведет дело, связанное с загадочной авиакатастрофой, которая произошла в 80-е годы. Этот случай перекликается с недавним убийством аквалангиста. Стив и Куинн устанавливают, кто заложил бомбу в гараже. На острове снова появляется Макс – и не один.

"Hawaii Five-0" season 10 list of episodes
Ua ʻeha Ka ʻili I Ka Maka O Ka Ihe
Season 10 Episode 1
27 September 2019
Kuipeia E Ka Makani Apaa
Season 10 Episode 2
4 October 2019
E Uhi Ana Ka Wa I Hala I Na Mea I Hala
Season 10 Episode 3
11 October 2019
Ukuli'i Ka Pua, Onaona I Ka Mau'u
Season 10 Episode 4
18 October 2019
He ‘oi‘o Kuhihewa; He Kaka Ola I ‘ike ‘ia E Ka Makaula
Season 10 Episode 5
25 October 2019
A‘ohe Pau Ka ‘ike I Ka Halau Ho‘okahi
Season 10 Episode 6
1 November 2019
Ka 'i'o
Season 10 Episode 7
8 November 2019
Ne'e aku, ne'e mai ke one o Punahoa
Season 10 Episode 8
15 November 2019
Ka La‘au Kumu ‘ole O Kahilikolo
Season 10 Episode 9
22 November 2019
O 'oe, a 'owau, nalo ia mea
Season 10 Episode 10
6 December 2019
Kā i ka ‘ino, no ka ‘ino
Season 10 Episode 11
13 December 2019
Ihea ‘oe i ka wa a ka ua e loku ana?
Season 10 Episode 12
3 January 2020
Loa‘a pono ka ‘iole i ka pūnana
Season 10 Episode 13
10 January 2020
I ho‘olulu, ho‘ohulei ‘ia e ka makani
Season 10 Episode 14
31 January 2020
He waha kou o ka he'e
Season 10 Episode 15
7 February 2020
He kauwa ke kanaka na ke aloha
Season 10 Episode 16
14 February 2020
He kohu puahiohio i ka ho‘olele i ka lepo i luna
Season 10 Episode 17
21 February 2020
Nalowale i ke ‘ehu o he kai
Season 10 Episode 18
28 February 2020
E ho'i na keiki oki uaua o na pali
Season 10 Episode 19
6 March 2020
He puhe'e miki
Season 10 Episode 20
13 March 2020
A 'ohe ia e loa'a aku, he ulua kapapa no ka moana
Season 10 Episode 21
27 March 2020
Aloha
Season 10 Episode 22
3 April 2020
