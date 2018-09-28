В 9 сезоне сериала «Полиция Гавайев» друг Стива, который ранее являлся сотрудником ЦРУ, жестоко убит. Макгаррет использует все возможности, чтобы ответственные за это преступление понесли соответствующее наказание. В Оахе начинается палящий зной. Криминогенная ситуация в этих краях в значительной степени ухудшается. Стив и Дэнни отправляются по следу человека, совершившего банковское ограбление. Тем временем автомобиль Тани и Джуниора кто-то угоняет. Сезон заканчивается перестрелкой в полицейском участке. По всей видимости, кто-то из членов команды 5.0 получает серьезные ранения.