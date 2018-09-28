Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hawaii Five-0 2010 - 2020 season 9

Hawaii Five-0 season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Hawaii Five-0 Seasons Season 9

Hawaii Five-0 18+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 28 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 25
Runtime 25 hours 0 minute
"Hawaii Five-0" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Полиция Гавайев» друг Стива, который ранее являлся сотрудником ЦРУ, жестоко убит. Макгаррет использует все возможности, чтобы ответственные за это преступление понесли соответствующее наказание. В Оахе начинается палящий зной. Криминогенная ситуация в этих краях в значительной степени ухудшается. Стив и Дэнни отправляются по следу человека, совершившего банковское ограбление. Тем временем автомобиль Тани и Джуниора кто-то угоняет. Сезон заканчивается перестрелкой в полицейском участке. По всей видимости, кто-то из членов команды 5.0 получает серьезные ранения.

Series rating

7.6
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Write review
"Hawaii Five-0" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Ka 'owili'oka'i
Season 9 Episode 1
28 September 2018
Ke Kanaka I Ha'ule Mai Ka Lewa Mai
Season 9 Episode 2
5 October 2018
Mimiki Ke Kai, Ahuwale Ka Papa Leho
Season 9 Episode 3
12 October 2018
A'ohe Kio Pohaku Nalo I Ke Alo Pali
Season 9 Episode 4
19 October 2018
A'ohe Mea 'imi A Ka Maka
Season 9 Episode 5
26 October 2018
Aia I Hi'ikua; I Hi'ialo
Season 9 Episode 6
2 November 2018
Pua A'e La Ka Uwahi O Ka Moe
Season 9 Episode 7
9 November 2018
Lele Pu Na Manu Like
Season 9 Episode 8
16 November 2018
Mai Ka Po Mai Ka 'oia'i'o
Season 9 Episode 9
30 November 2018
Pio Ke Kukui, Po'ele Ka Hale
Season 9 Episode 10
7 December 2018
Hala I Ke Ala O'i'ole Mai
Season 9 Episode 11
4 January 2019
Ka Hauli O Ka Mea Hewa 'ole, He Nalowale Koke
Season 9 Episode 12
11 January 2019
Ke Iho Mai Nei Ko Luna
Season 9 Episode 13
18 January 2019
Ikiiki I Ka La O Keawalua
Season 9 Episode 14
1 February 2019
Ho'opio 'ia E Ka Noho Ali'i A Ka Ua
Season 9 Episode 15
15 February 2019
Hapai Ke Kuko, Hanau Ka Hewa
Season 9 Episode 16
22 February 2019
E'ao Lu'au A Kualima
Season 9 Episode 17
22 February 2019
Ai No I Ka 'ape He Mane'o No Ko Ka Nuku.
Season 9 Episode 18
8 March 2019
Pupuhi Ka He'e O Kai Uli
Season 9 Episode 19
15 March 2019
Ke Ala O Ka Pū
Season 9 Episode 20
5 April 2019
He Kama Na Ka Pueo
Season 9 Episode 21
12 April 2019
O Ke Kumu, O Ka Mana, Ho'opuka 'ia
Season 9 Episode 22
26 April 2019
Ho'okahi No La O Ka Malihini
Season 9 Episode 23
3 May 2019
Hewa Ka Lima
Season 9 Episode 24
10 May 2019
Hana Mao 'ole Ka Ua O Waianae
Season 9 Episode 25
17 May 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more