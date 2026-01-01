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Kinoafisha TV Shows Alice in Borderland Soundtrack

Soundtrack from "Alice in Borderland"

Music from "Alice in Borderland" All info
NETFLIXオリジナル「今際の国のアリス」ORIGINAL SOUNDTRACK
NETFLIXオリジナル「今際の国のアリス」ORIGINAL SOUNDTRACK 38 tracks. YUTAKA YAMADA, Sam Medina
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Title Artist Time
1 ALICE IN BORDERLAND YUTAKA YAMADA 11:16
2 DOLDRUMS YUTAKA YAMADA 5:38
3 MIRROR MAZE YUTAKA YAMADA 6:01
4 OBSTRUCTION YUTAKA YAMADA 4:12
5 PERIPHERALS YUTAKA YAMADA 2:57
6 RAINFALL YUTAKA YAMADA 5:47
7 BEYOND THE MIST YUTAKA YAMADA 5:19
8 SOULBOUND YUTAKA YAMADA 4:46
9 GARGOYLES YUTAKA YAMADA 10:22
10 NERVE YUTAKA YAMADA 7:19
11 RETROSPECT YUTAKA YAMADA 4:41
12 THE LOOKING GLASS YUTAKA YAMADA 5:56
13 ASHES YUTAKA YAMADA 1:31
14 PORTAL YUTAKA YAMADA 4:31
15 IRON FIST YUTAKA YAMADA 4:07
16 PARANOIA YUTAKA YAMADA 4:16
17 UNEARTHED YUTAKA YAMADA 6:45
18 SUN RAYS YUTAKA YAMADA 1:57
19 ACCIDENTS OF CHAOS YUTAKA YAMADA 5:51
20 THE ABYSS YUTAKA YAMADA 10:57
21 ARMOUR YUTAKA YAMADA 5:12
22 HIDDEN CARD YUTAKA YAMADA 3:30
23 ETERNITY OF REALITY YUTAKA YAMADA 4:25
24 DELIRIUM YUTAKA YAMADA 3:44
25 ACE OF SPADES YUTAKA YAMADA 2:51
26 LUNE YUTAKA YAMADA 2:58
27 FILM OF TIME (Alt. Ver.) YUTAKA YAMADA 5:30
28 GAMEMASTER YUTAKA YAMADA 1:39
29 GOOD TIMES Sam Medina / Jan Erik Nilsson 5:04
30 HYPE YUTAKA YAMADA 1:21
31 VANTAGE POINT YUTAKA YAMADA 3:04
32 TRICKSTER YUTAKA YAMADA 1:46
33 FRENZY YUTAKA YAMADA 1:39
34 YOUR SMILE YUTAKA YAMADA 2:25
35 UNCHARTED YUTAKA YAMADA 8:49
36 NO EXIT YUTAKA YAMADA 6:34
37 MOONBOW YUTAKA YAMADA 4:03
38 FILM OF TIME YUTAKA YAMADA 2:51
Listen to songs from "Alice in Borderland" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Alice in Borderland" in different languages are free for listening online.
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