|Title
|Artist
|Time
|1
|ALICE IN BORDERLAND
|YUTAKA YAMADA
|11:16
|2
|DOLDRUMS
|YUTAKA YAMADA
|5:38
|3
|MIRROR MAZE
|YUTAKA YAMADA
|6:01
|4
|OBSTRUCTION
|YUTAKA YAMADA
|4:12
|5
|PERIPHERALS
|YUTAKA YAMADA
|2:57
|6
|RAINFALL
|YUTAKA YAMADA
|5:47
|7
|BEYOND THE MIST
|YUTAKA YAMADA
|5:19
|8
|SOULBOUND
|YUTAKA YAMADA
|4:46
|9
|GARGOYLES
|YUTAKA YAMADA
|10:22
|10
|NERVE
|YUTAKA YAMADA
|7:19
|11
|RETROSPECT
|YUTAKA YAMADA
|4:41
|12
|THE LOOKING GLASS
|YUTAKA YAMADA
|5:56
|13
|ASHES
|YUTAKA YAMADA
|1:31
|14
|PORTAL
|YUTAKA YAMADA
|4:31
|15
|IRON FIST
|YUTAKA YAMADA
|4:07
|16
|PARANOIA
|YUTAKA YAMADA
|4:16
|17
|UNEARTHED
|YUTAKA YAMADA
|6:45
|18
|SUN RAYS
|YUTAKA YAMADA
|1:57
|19
|ACCIDENTS OF CHAOS
|YUTAKA YAMADA
|5:51
|20
|THE ABYSS
|YUTAKA YAMADA
|10:57
|21
|ARMOUR
|YUTAKA YAMADA
|5:12
|22
|HIDDEN CARD
|YUTAKA YAMADA
|3:30
|23
|ETERNITY OF REALITY
|YUTAKA YAMADA
|4:25
|24
|DELIRIUM
|YUTAKA YAMADA
|3:44
|25
|ACE OF SPADES
|YUTAKA YAMADA
|2:51
|26
|LUNE
|YUTAKA YAMADA
|2:58
|27
|FILM OF TIME (Alt. Ver.)
|YUTAKA YAMADA
|5:30
|28
|GAMEMASTER
|YUTAKA YAMADA
|1:39
|29
|GOOD TIMES
|Sam Medina / Jan Erik Nilsson
|5:04
|30
|HYPE
|YUTAKA YAMADA
|1:21
|31
|VANTAGE POINT
|YUTAKA YAMADA
|3:04
|32
|TRICKSTER
|YUTAKA YAMADA
|1:46
|33
|FRENZY
|YUTAKA YAMADA
|1:39
|34
|YOUR SMILE
|YUTAKA YAMADA
|2:25
|35
|UNCHARTED
|YUTAKA YAMADA
|8:49
|36
|NO EXIT
|YUTAKA YAMADA
|6:34
|37
|MOONBOW
|YUTAKA YAMADA
|4:03
|38
|FILM OF TIME
|YUTAKA YAMADA
|2:51