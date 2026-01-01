Menu
Alice in Borderland
Filming Locations: Alice in Borderland
Yanmar Stadium Nagai, Higashisumiyoshi Ward, Osaka, Japan
Iconic scenes & Locations
Filming City
Tokyo, Japan
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shibuya Crossing
Ashikaga Scramble City Studio, 284-5 Yobecho, Ashikaga, Tochigi, Japan
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Teio Prison
Former Nara Prison, Nara, Japan
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shinjuku National Botanical Garden
Sakuya Konohana Kan, Tsurumi Ward, Osaka, Japan
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Seaside Paradise Hotel Tokyo "The Beach" Exterior
23-1 Kayanoura, Otsu, Shiga, Japan
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Toei Sendagaya Apartment
4 Chome-2 Koeidai, Kita Ward, Kobe, Hyogo, Japan
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
