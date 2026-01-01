Menu
Kinoafisha TV Shows Alice in Borderland Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Alice in Borderland

  • Yanmar Stadium Nagai, Higashisumiyoshi Ward, Osaka, Japan

Iconic scenes & Locations

Filming City
Tokyo, Japan
Shibuya Crossing
Ashikaga Scramble City Studio, 284-5 Yobecho, Ashikaga, Tochigi, Japan
Teio Prison
Former Nara Prison, Nara, Japan
Shinjuku National Botanical Garden
Sakuya Konohana Kan, Tsurumi Ward, Osaka, Japan
Seaside Paradise Hotel Tokyo "The Beach" Exterior
23-1 Kayanoura, Otsu, Shiga, Japan
Toei Sendagaya Apartment
4 Chome-2 Koeidai, Kita Ward, Kobe, Hyogo, Japan
