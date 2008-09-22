Menu
Season premiere 22 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 25
Runtime 17 hours 55 minutes
В 7-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Райан опережает коллег и первым прибывает на аэродром. Он загружает труп в автомобиль. Когда на месте происшествия появляются Кэлли и Делко, герой сообщает им, что тело уже увезли в морг. Делко это кажется весьма подозрительным. Он хотел бы побольше выяснить о случившемся, но Келли считает, что их задача первоочередной важности – проверить недругов Горацио, чтобы выяснить, кто совершил на него нападение и произвел выстрел. Очередное преступление происходит на пляжной вечеринке. Среди веселящихся людей появляется подожженный человек. Он бежит к воде, но не успевает добраться до нее и падает замертво.

6.5 IMDb
Resurrection (2)
Season 7 Episode 1
22 September 2008
Won't Get Fueled Again
Season 7 Episode 2
29 September 2008
And How Does That Make You Kill?
Season 7 Episode 3
6 October 2008
Raging Cannibal
Season 7 Episode 4
13 October 2008
Bombshell
Season 7 Episode 5
20 October 2008
Wrecking Crew
Season 7 Episode 6
3 November 2008
Cheating Death
Season 7 Episode 7
10 November 2008
Gone Baby Gone
Season 7 Episode 8
17 November 2008
Power Trip
Season 7 Episode 9
24 November 2008
The DeLuca Motel
Season 7 Episode 10
8 December 2008
Tipping Point
Season 7 Episode 11
15 December 2008
Head Case
Season 7 Episode 12
12 January 2009
And They're Offed
Season 7 Episode 13
19 January 2009
Smoke Gets in Your CSI's
Season 7 Episode 14
2 February 2009
Presumed Guilty
Season 7 Episode 15
9 February 2009
Sink or Swim
Season 7 Episode 16
2 March 2009
Divorce Party
Season 7 Episode 17
9 March 2009
Flight Risk
Season 7 Episode 18
16 March 2009
Target Specific (1)
Season 7 Episode 19
23 March 2009
Wolfe in Sheep's Clothing (2)
Season 7 Episode 20
30 March 2009
Chip/Tuck
Season 7 Episode 21
13 April 2009
Dead on Arrival
Season 7 Episode 22
27 April 2009
Collateral Damage
Season 7 Episode 23
4 May 2009
Dissolved
Season 7 Episode 24
11 May 2009
Seeing Red (1)
Season 7 Episode 25
18 May 2009
