В 7-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Райан опережает коллег и первым прибывает на аэродром. Он загружает труп в автомобиль. Когда на месте происшествия появляются Кэлли и Делко, герой сообщает им, что тело уже увезли в морг. Делко это кажется весьма подозрительным. Он хотел бы побольше выяснить о случившемся, но Келли считает, что их задача первоочередной важности – проверить недругов Горацио, чтобы выяснить, кто совершил на него нападение и произвел выстрел. Очередное преступление происходит на пляжной вечеринке. Среди веселящихся людей появляется подожженный человек. Он бежит к воде, но не успевает добраться до нее и падает замертво.