В 10-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Горацио оказывает помощь Натали. Он собирается выследить Рэнди Норта, прежде чем серийный убийца Джек Толлер нанесет следующий удар. Но Клейн тяжело ранен, что сказывается на его психическом состоянии. Его посещают видения, в которых он видит свою погибшую супругу Марисоль, словно наяву. Тем временем криминалисты пытаются вычислить, кто ответственен за убийство мужчины из эскорта. Его тело было обнаружено в арендованном домике. Кроме того, кто-то жестоко расправляется с молодым человеком, который учился в Университете Дейда. Плохие погодные условия значительно осложняют расследование.