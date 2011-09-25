Menu
CSI: Miami 2002 - 2012, season 10

CSI: Miami season 10 poster
Season premiere 25 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 19
Runtime 13 hours 37 minutes
"CSI: Miami" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Горацио оказывает помощь Натали. Он собирается выследить Рэнди Норта, прежде чем серийный убийца Джек Толлер нанесет следующий удар. Но Клейн тяжело ранен, что сказывается на его психическом состоянии. Его посещают видения, в которых он видит свою погибшую супругу Марисоль, словно наяву. Тем временем криминалисты пытаются вычислить, кто ответственен за убийство мужчины из эскорта. Его тело было обнаружено в арендованном домике. Кроме того, кто-то жестоко расправляется с молодым человеком, который учился в Университете Дейда. Плохие погодные условия значительно осложняют расследование.

"CSI: Miami" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Countermeasures (2)
Season 10 Episode 1
25 September 2011
Stiff
Season 10 Episode 2
2 October 2011
Blown Away
Season 10 Episode 3
9 October 2011
Look Who's Taunting
Season 10 Episode 4
16 October 2011
Killer Regrets
Season 10 Episode 5
23 October 2011
By The Book
Season 10 Episode 6
30 October 2011
Sinner Takes All
Season 10 Episode 7
6 November 2011
Dead Ringer
Season 10 Episode 8
13 November 2011
A Few Dead Men
Season 10 Episode 9
20 November 2011
Long Gone
Season 10 Episode 10
4 December 2011
Crowned
Season 10 Episode 11
11 December 2011
Friendly Fire
Season 10 Episode 12
8 January 2012
Terminal Velocity
Season 10 Episode 13
29 January 2012
Last Straw
Season 10 Episode 14
19 February 2012
No Good Deed
Season 10 Episode 15
4 March 2012
Rest In Pieces
Season 10 Episode 16
11 March 2012
At Risk
Season 10 Episode 17
18 March 2012
Law and Disorder (1)
Season 10 Episode 18
25 March 2012
Habeas Corpse (2)
Season 10 Episode 19
8 April 2012
