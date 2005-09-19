Menu
CSI: Miami 2002 - 2012 season 4

CSI: Miami 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 19 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 25
Runtime 17 hours 55 minutes
"CSI: Miami" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Горацио беседует со святым отцом в храме. Он откровенно говорит о том, что испытывает вину после того дня, как появился в церкви с руками, испачканными кровью. Священник читает молитву. Тем временем неподалеку от них на кладбище проходит траурная церемония. Сотрудник правоохранительных органов привозит из мест заключения сына покойной. Альберто просит расстегнуть наручники, а получив отказ, совершает нападение на полицейского и несется к гробу. Внезапно крышка гроба распахивается, оттуда выпрыгивает вооруженный молодой человек и начинает палить в толпу.

"CSI: Miami" season 4 list of episodes. TV series release schedule
From the Grave
Season 4 Episode 1
19 September 2005
Blood in the Water
Season 4 Episode 2
26 September 2005
Prey
Season 4 Episode 3
3 October 2005
48 Hours to Life
Season 4 Episode 4
10 October 2005
Three-Way
Season 4 Episode 5
17 October 2005
Under Suspicion
Season 4 Episode 6
24 October 2005
Felony Flight
Season 4 Episode 7
7 November 2005
Nailed
Season 4 Episode 8
14 November 2005
Urban Hellraisers
Season 4 Episode 9
21 November 2005
Shattered
Season 4 Episode 10
28 November 2005
Payback
Season 4 Episode 11
19 December 2005
The Score
Season 4 Episode 12
9 January 2006
Silencer
Season 4 Episode 13
23 January 2006
Fade Out
Season 4 Episode 14
30 January 2006
Skeletons
Season 4 Episode 15
6 February 2006
Deviant
Season 4 Episode 16
27 February 2006
Collision
Season 4 Episode 17
6 March 2006
Double Jeopardy
Season 4 Episode 18
13 March 2006
Driven
Season 4 Episode 19
20 March 2006
Free Fall
Season 4 Episode 20
10 April 2006
Dead Air
Season 4 Episode 21
24 April 2006
Open Water
Season 4 Episode 22
1 May 2006
Shock (1)
Season 4 Episode 23
8 May 2006
Rampage (2)
Season 4 Episode 24
15 May 2006
One of Our Own (3)
Season 4 Episode 25
22 May 2006
