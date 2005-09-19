В 4-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Горацио беседует со святым отцом в храме. Он откровенно говорит о том, что испытывает вину после того дня, как появился в церкви с руками, испачканными кровью. Священник читает молитву. Тем временем неподалеку от них на кладбище проходит траурная церемония. Сотрудник правоохранительных органов привозит из мест заключения сына покойной. Альберто просит расстегнуть наручники, а получив отказ, совершает нападение на полицейского и несется к гробу. Внезапно крышка гроба распахивается, оттуда выпрыгивает вооруженный молодой человек и начинает палить в толпу.