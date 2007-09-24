В 6-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» криминалисты продолжают охотиться на преступников в солнечном Майами. Благодаря результату генетической экспертизы Горацио узнает, что у него есть биологический сын и он является подозреваемым в преступлении. Несколькими часами ранее сотрудники правоохранительных органов прибывают на место происшествия, где из окна выпал мужчина. Становится очевидно, что совершить прыжок ему помогли. Убийца спасается бегством на катере. Ему удается уйти от преследования. Эксперты осматривают труп и выясняют, что в мужчину сначала выстрелили, а потом сбросили вниз.