Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

CSI: Miami 2002 - 2012 season 6

CSI: Miami season 6 poster
Kinoafisha TV Shows CSI: Miami Seasons Season 6

CSI: Miami 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 24 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 21
Runtime 15 hours 3 minutes
"CSI: Miami" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» криминалисты продолжают охотиться на преступников в солнечном Майами. Благодаря результату генетической экспертизы Горацио узнает, что у него есть биологический сын и он является подозреваемым в преступлении. Несколькими часами ранее сотрудники правоохранительных органов прибывают на место происшествия, где из окна выпал мужчина. Становится очевидно, что совершить прыжок ему помогли. Убийца спасается бегством на катере. Ему удается уйти от преследования. Эксперты осматривают труп и выясняют, что в мужчину сначала выстрелили, а потом сбросили вниз.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
"CSI: Miami" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Dangerous Son
Season 6 Episode 1
24 September 2007
Cyber-lebrity
Season 6 Episode 2
1 October 2007
Inside Out
Season 6 Episode 3
8 October 2007
Bang, Bang, Your Debt
Season 6 Episode 4
15 October 2007
Deep Freeze
Season 6 Episode 5
22 October 2007
Sunblock
Season 6 Episode 6
29 October 2007
Chain Reaction
Season 6 Episode 7
5 November 2007
Permanent Vacation
Season 6 Episode 8
12 November 2007
Stand Your Ground
Season 6 Episode 9
19 November 2007
CSI: My Nanny
Season 6 Episode 10
26 November 2007
Guerillas in the Mist
Season 6 Episode 11
10 December 2007
Miami Confidential
Season 6 Episode 12
17 December 2007
Raising Caine
Season 6 Episode 13
14 January 2008
You May Now Kill The Bride
Season 6 Episode 14
24 March 2008
Ambush (1)
Season 6 Episode 15
31 March 2008
All In (2)
Season 6 Episode 16
1 April 2008
To Kill a Predator
Season 6 Episode 17
21 April 2008
Tunnel Vision
Season 6 Episode 18
28 April 2008
Rock and a Hard Place
Season 6 Episode 19
5 May 2008
Down to the Wire
Season 6 Episode 20
12 May 2008
Going Ballistic (1)
Season 6 Episode 21
19 May 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more