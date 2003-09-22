Во 2-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Горацио и его подчиненные принимаются за очередное расследование. На этот раз жертвой оказалась манекенщица, которую целенаправленно сбили у одной из гостиниц Майами. Кроме того, кто-то напал на женщину в одной из пустующих квартир. Ее подвергли жестоким избиениям. Юная спортсменка тоже попала в руки похитителей. Ее украли из собственной комнаты. Расследование приводит сотрудников криминалистической группы к одному из водоемов, где они обнаруживают кисть женской руки, проглоченную аллигатором. Напарники, владевшие баром, оказались застрелены.