CSI: Miami 2002 - 2012 season 2

Season premiere 22 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 24
Runtime 17 hours 12 minutes
"CSI: Miami" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Горацио и его подчиненные принимаются за очередное расследование. На этот раз жертвой оказалась манекенщица, которую целенаправленно сбили у одной из гостиниц Майами. Кроме того, кто-то напал на женщину в одной из пустующих квартир. Ее подвергли жестоким избиениям. Юная спортсменка тоже попала в руки похитителей. Ее украли из собственной комнаты. Расследование приводит сотрудников криминалистической группы к одному из водоемов, где они обнаруживают кисть женской руки, проглоченную аллигатором. Напарники, владевшие баром, оказались застрелены.

"CSI: Miami" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Blood Brothers
Season 2 Episode 1
22 September 2003
Dead Zone
Season 2 Episode 2
29 September 2003
Hard Time
Season 2 Episode 3
6 October 2003
Death Grip
Season 2 Episode 4
13 October 2003
The Best Defense
Season 2 Episode 5
20 October 2003
Hurricane Anthony
Season 2 Episode 6
3 November 2003
Grand Prix
Season 2 Episode 7
10 November 2003
Big Brother
Season 2 Episode 8
17 November 2003
Bait
Season 2 Episode 9
24 November 2003
Extreme
Season 2 Episode 10
15 December 2003
Complications
Season 2 Episode 11
5 January 2004
Witness to Murder
Season 2 Episode 12
12 January 2004
Blood Moon
Season 2 Episode 13
2 February 2004
Slow Burn
Season 2 Episode 14
9 February 2004
Stalkerazzi
Season 2 Episode 15
16 February 2004
Invasion
Season 2 Episode 16
23 February 2004
Money for Nothing
Season 2 Episode 17
1 March 2004
Wannabe
Season 2 Episode 18
22 March 2004
Deadline
Season 2 Episode 19
29 March 2004
The Oath
Season 2 Episode 20
19 April 2004
Not Landing
Season 2 Episode 21
3 May 2004
Rap Sheet
Season 2 Episode 22
10 May 2004
MIA/NYC - NonStop
Season 2 Episode 23
17 May 2004
Innocent
Season 2 Episode 24
24 May 2004
