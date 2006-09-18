Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

CSI: Miami 2002 - 2012 season 5

CSI: Miami season 5 poster
Kinoafisha TV Shows CSI: Miami Seasons Season 5

CSI: Miami 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 18 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 24
Runtime 17 hours 12 minutes
"CSI: Miami" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» история криминалистического подразделения во главе с Горацио Кейном продолжается. Вместе с Делко он отправляется в Рио и выясняет, что опасного преступника Антонио Риоса освободили в связи с недостаточностью улик. Он выходит на свободу и исчезает. Горацио отправляется к Элине, которая сочувствует ему в связи с гибелью Марисоль. Она сообщает, что ничего не знает о Рэймонде, с которым хотел связать Горацио. Возможно, у того вновь начались проблемы с наркотиками. Но благодаря Келли, которая помогает в расследовании из Майами, Кейну удается напасть на след.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
"CSI: Miami" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Rio (4)
Season 5 Episode 1
18 September 2006
Going Under
Season 5 Episode 2
25 September 2006
Death Pool 100
Season 5 Episode 3
2 October 2006
If Looks Could Kill
Season 5 Episode 4
9 October 2006
Death Eminent
Season 5 Episode 5
16 October 2006
Curse of the Coffin
Season 5 Episode 6
23 October 2006
High Octane
Season 5 Episode 7
6 November 2006
Darkroom
Season 5 Episode 8
13 November 2006
Going, Going, Gone
Season 5 Episode 9
20 November 2006
Come As You Are
Season 5 Episode 10
27 November 2006
Backstabbers
Season 5 Episode 11
11 December 2006
Internal Affairs
Season 5 Episode 12
8 January 2007
Throwing Heat
Season 5 Episode 13
22 January 2007
No Man's Land (1)
Season 5 Episode 14
5 February 2007
Man Down (2)
Season 5 Episode 15
12 February 2007
Broken Home
Season 5 Episode 16
19 February 2007
A Grizzly Murder
Season 5 Episode 17
26 February 2007
Triple Threat
Season 5 Episode 18
19 March 2007
Bloodline
Season 5 Episode 19
9 April 2007
Rush
Season 5 Episode 20
16 April 2007
Just Murdered
Season 5 Episode 21
23 April 2007
Burned
Season 5 Episode 22
30 April 2007
Kill Switch
Season 5 Episode 23
7 May 2007
Born to Kill
Season 5 Episode 24
14 May 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more