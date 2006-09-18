В 5-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» история криминалистического подразделения во главе с Горацио Кейном продолжается. Вместе с Делко он отправляется в Рио и выясняет, что опасного преступника Антонио Риоса освободили в связи с недостаточностью улик. Он выходит на свободу и исчезает. Горацио отправляется к Элине, которая сочувствует ему в связи с гибелью Марисоль. Она сообщает, что ничего не знает о Рэймонде, с которым хотел связать Горацио. Возможно, у того вновь начались проблемы с наркотиками. Но благодаря Келли, которая помогает в расследовании из Майами, Кейну удается напасть на след.