CSI: Miami 2002 - 2012 season 1

Season premiere 23 September 2002
Production year 2002
Number of episodes 24
Runtime 17 hours 12 minutes
"CSI: Miami" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» группа криминалистов Майями под предводительством лейтенанта Горацио Кейна занимаются расследованием авиакатастрофы. Крушение потерпел частный борт, который отправлялся из Майами в Вашингтон. При аварии удалось уцелеть только одному пассажиру. Этот человек дает показания, которые противоречат найденным на месте происшествия уликам. Кроме того, в Майами появляется террорист. Он закрепляет ошейники с бомбами на шеи состоятельных людей. Во время попытки обезвредить такой ошейник гибнет давний приятель Горацио, который когда-то вместе с ним работал в органах. 

"CSI: Miami" season 1 list of episodes
Golden Parachute
Season 1 Episode 1
23 September 2002
Losing Face
Season 1 Episode 2
30 September 2002
Wet Foot/Dry Foot
Season 1 Episode 3
7 October 2002
Just One Kiss
Season 1 Episode 4
14 October 2002
Ashes to Ashes
Season 1 Episode 5
21 October 2002
Broken
Season 1 Episode 6
28 October 2002
Breathless
Season 1 Episode 7
4 November 2002
Slaughterhouse
Season 1 Episode 8
11 November 2002
Kill Zone
Season 1 Episode 9
18 November 2002
A Horrible Mind
Season 1 Episode 10
25 November 2002
Camp Fear
Season 1 Episode 11
16 December 2002
Entrance Wound
Season 1 Episode 12
6 January 2003
Bunk
Season 1 Episode 13
27 January 2003
Forced Entry
Season 1 Episode 14
3 February 2003
Dead Woman Walking
Season 1 Episode 15
10 February 2003
Evidence of Things Unseen
Season 1 Episode 16
17 February 2003
Simple Man
Season 1 Episode 17
24 February 2003
Dispo Day
Season 1 Episode 18
10 March 2003
Double Cap
Season 1 Episode 19
31 March 2003
Grave Young Men
Season 1 Episode 20
14 April 2003
Spring Break
Season 1 Episode 21
28 April 2003
Tinder Box
Season 1 Episode 22
5 May 2003
Freaks and Tweaks
Season 1 Episode 23
12 May 2003
Body Count
Season 1 Episode 24
19 May 2003
