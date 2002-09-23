В 1-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» группа криминалистов Майями под предводительством лейтенанта Горацио Кейна занимаются расследованием авиакатастрофы. Крушение потерпел частный борт, который отправлялся из Майами в Вашингтон. При аварии удалось уцелеть только одному пассажиру. Этот человек дает показания, которые противоречат найденным на месте происшествия уликам. Кроме того, в Майами появляется террорист. Он закрепляет ошейники с бомбами на шеи состоятельных людей. Во время попытки обезвредить такой ошейник гибнет давний приятель Горацио, который когда-то вместе с ним работал в органах.