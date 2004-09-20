В 3-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» один из мостов начинает рушиться. Автомобиль, который находился на нем, падает в воду. Горацио первым оказывается на месте происшествия. Он наблюдает за тем, как машину достают оттуда. За ним приезжают Делко и Спидл. Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос свидетелей. Все до единого заявляют, что лодка, которая врезалась в опоры моста, намеренно держала на него курс. Криминалисты обнаруживают на борту судна мертвого мужчину. Вскоре случается еще одно происшествие, связанное с лодкой. На этот раз в самый разгар вечеринки на Стар-Айленде.