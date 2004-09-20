Menu
CSI: Miami 2002 - 2012 season 3

CSI: Miami season 3 poster
Season premiere 20 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 24
Runtime 17 hours 12 minutes
"CSI: Miami" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» один из мостов начинает рушиться. Автомобиль, который находился на нем, падает в воду. Горацио первым оказывается на месте происшествия. Он наблюдает за тем, как машину достают оттуда. За ним приезжают Делко и Спидл. Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос свидетелей. Все до единого заявляют, что лодка, которая врезалась в опоры моста, намеренно держала на него курс. Криминалисты обнаруживают на борту судна мертвого мужчину. Вскоре случается еще одно происшествие, связанное с лодкой. На этот раз в самый разгар вечеринки на Стар-Айленде.

"CSI: Miami" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Lost Son
Season 3 Episode 1
20 September 2004
Pro Per
Season 3 Episode 2
27 September 2004
Under the Influence
Season 3 Episode 3
4 October 2004
Murder in a Flash
Season 3 Episode 4
11 October 2004
Legal
Season 3 Episode 5
18 October 2004
Hell Night
Season 3 Episode 6
25 October 2004
Crime Wave
Season 3 Episode 7
8 November 2004
Speed Kills
Season 3 Episode 8
15 November 2004
Pirated
Season 3 Episode 9
22 November 2004
After the Fall
Season 3 Episode 10
29 November 2004
Addiction
Season 3 Episode 11
13 December 2004
Shootout
Season 3 Episode 12
3 January 2005
Cop Killer
Season 3 Episode 13
17 January 2005
One Night Stand
Season 3 Episode 14
7 February 2005
Identity
Season 3 Episode 15
14 February 2005
Nothing to Lose
Season 3 Episode 16
21 February 2005
Money Plane
Season 3 Episode 17
7 March 2005
Game Over
Season 3 Episode 18
21 March 2005
Sex & Taxes
Season 3 Episode 19
11 April 2005
Killer Date
Season 3 Episode 20
18 April 2005
Recoil
Season 3 Episode 21
2 May 2005
Vengeance
Season 3 Episode 22
9 May 2005
Whacked
Season 3 Episode 23
16 May 2005
10-7
Season 3 Episode 24
23 May 2005
