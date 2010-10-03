В 9-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Кардоза становится жертвой газовой атаки со стороны профессора Старлинга в криминалистической лаборатории. После того как криминалисты приступают к расследованию, выясняется, что у Старлинга был соучастник. В ночном клубе убивают молодую девушку, и главным подозреваемым становится один из популярных студентов. А единственным свидетелем по делу о похищении оказывается незрячий человек. Он указывает на злоумышленника, который должен был находиться за решеткой во время совершения преступления. Убийца, лишивший жизни супругу Горацио и сестру Делко, совершил побег из тюрьмы.