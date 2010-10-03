Menu
CSI: Miami 2002 - 2012 season 9

CSI: Miami 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 3 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"CSI: Miami" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Кардоза становится жертвой газовой атаки со стороны профессора Старлинга в криминалистической лаборатории. После того как криминалисты приступают к расследованию, выясняется, что у Старлинга был соучастник. В ночном клубе убивают молодую девушку, и главным подозреваемым становится один из популярных студентов. А единственным свидетелем по делу о похищении оказывается незрячий человек. Он указывает на злоумышленника, который должен был находиться за решеткой во время совершения преступления. Убийца, лишивший жизни супругу Горацио и сестру Делко, совершил побег из тюрьмы.

6.5 IMDb
"CSI: Miami" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Fallen (2)
Season 9 Episode 1
3 October 2010
Sudden Death
Season 9 Episode 2
10 October 2010
See No Evil
Season 9 Episode 3
17 October 2010
Manhunt
Season 9 Episode 4
24 October 2010
Sleepless in Miami
Season 9 Episode 5
31 October 2010
Reality Kills
Season 9 Episode 6
7 November 2010
On the Hook
Season 9 Episode 7
21 November 2010
Happy Birthday
Season 9 Episode 8
5 December 2010
Blood Sugar
Season 9 Episode 9
12 December 2010
Match Made in Hell
Season 9 Episode 10
2 January 2011
F-T-F
Season 9 Episode 11
9 January 2011
Wheels Up
Season 9 Episode 12
16 January 2011
Last Stand
Season 9 Episode 13
20 February 2011
Stoned Cold
Season 9 Episode 14
27 February 2011
Blood Lust
Season 9 Episode 15
6 March 2011
Hunting Ground
Season 9 Episode 16
13 March 2011
Special Delivery
Season 9 Episode 17
20 March 2011
About Face
Season 9 Episode 18
27 March 2011
Caged
Season 9 Episode 19
10 April 2011
Paint It Black
Season 9 Episode 20
17 April 2011
G.O.
Season 9 Episode 21
1 May 2011
Mayday (1)
Season 9 Episode 22
8 May 2011
