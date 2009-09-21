В 8-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Делко снова предстоит побороться за свою жизнь. Он невольно погружается в воспоминания о событиях, которые произошли с ним в 1997 году. Именно тот случай привел его к работе в команде C.S.I. Тем временем человек, который отчаянно жаждет справедливости, захватает полицейское управление Майами. Горацио и его коллеги изучают его заявления. Одним из заложников оказывается Джесси Кардоза, которая раньше работала в C.S.I. Этот инцидент заставляет ее вновь вернуться к прежней работе. Во время турнира по пляжному волейболу происходит убийство. Кэлли и Делко принимаются за расследование.