CSI: Miami 2002 - 2012 season 8

Season premiere 21 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 24
Runtime 17 hours 12 minutes
"CSI: Miami" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «C.S.I.: Майами» Делко снова предстоит побороться за свою жизнь. Он невольно погружается в воспоминания о событиях, которые произошли с ним в 1997 году. Именно тот случай привел его к работе в команде C.S.I. Тем временем человек, который отчаянно жаждет справедливости, захватает полицейское управление Майами. Горацио и его коллеги изучают его заявления. Одним из заложников оказывается Джесси Кардоза, которая раньше работала в C.S.I. Этот инцидент заставляет ее вновь вернуться к прежней работе. Во время турнира по пляжному волейболу происходит убийство. Кэлли и Делко принимаются за расследование.

"CSI: Miami" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Out of Time (2)
Season 8 Episode 1
21 September 2009
Hostile Takeover
Season 8 Episode 2
28 September 2009
Bolt Action
Season 8 Episode 3
5 October 2009
In Plane Sight
Season 8 Episode 4
12 October 2009
Bad Seed
Season 8 Episode 5
19 October 2009
Dude, Where's My Groom?
Season 8 Episode 6
2 November 2009
Bone Voyage
Season 8 Episode 7
9 November 2009
Point of Impact
Season 8 Episode 8
16 November 2009
Kill Clause
Season 8 Episode 9
23 November 2009
Count Me Out
Season 8 Episode 10
7 December 2009
Delko for the Defense
Season 8 Episode 11
14 December 2009
Show Stopper
Season 8 Episode 12
11 January 2010
Die By The Sword
Season 8 Episode 13
18 January 2010
In The Wind
Season 8 Episode 14
1 February 2010
Miami, We Have A Problem
Season 8 Episode 15
8 February 2010
L.A.
Season 8 Episode 16
1 March 2010
Getting Axed
Season 8 Episode 17
8 March 2010
Dishonor
Season 8 Episode 18
22 March 2010
Spring Breakdown
Season 8 Episode 19
12 April 2010
Backfire
Season 8 Episode 20
19 April 2010
Meltdown
Season 8 Episode 21
3 May 2010
Mommie Deadest
Season 8 Episode 22
10 May 2010
Time Bomb
Season 8 Episode 23
17 May 2010
All Fall Down (1)
Season 8 Episode 24
24 May 2010
