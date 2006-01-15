В 4-м сезоне сериала «Война Фойла» в Британию прибывают американские войска. Инженерный корпус начинает строительство взлетно-посадочной полосы для военных самолетов на ферме в Гастингсе. Однако местные жители оказываются не в восторге от того, что их малую родину подвергают такой опасности. Тем временем Фойл расследует убийство героя войны и пытается понять, откуда взялась загадочная болезнь, поражающая местных сельскохозяйственных животных. Бывшую супругу Милнера кто-то убивает, а на заводе по производству боеприпасов похожим образом погибает одна из сотрудниц. Милнер попадает под подозрение.