Season premiere 16 November 2003
Production year 2003
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Foyle's War" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Война Фойла» главного героя приглашают на праздничный ужин по случаю приезда в Англию крупного американского промышленника. Торжество проходит в доме его друга, поэтому Фойл позволяет себе расслабиться и на один вечер забыть о работе. Однако криминальная загадка находит детектива и здесь. Недалеко от особняка обнаруживается покончивший с собой человек… а заодно и немецкий агент, который, вероятно, имеет какое-то отношение к гибели несчастного. Тем временем Сэм отправляется работать под прикрытием, чтобы выяснить, кто и как крадет нормированный бензин с топливного склада.

"Foyle's War" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Fifty Ships
Season 2 Episode 1
16 November 2003
Among the Few
Season 2 Episode 2
23 November 2003
War Games
Season 2 Episode 3
30 November 2003
The Funk Hole
Season 2 Episode 4
7 December 2003
