Во 2-м сезоне сериала «Война Фойла» главного героя приглашают на праздничный ужин по случаю приезда в Англию крупного американского промышленника. Торжество проходит в доме его друга, поэтому Фойл позволяет себе расслабиться и на один вечер забыть о работе. Однако криминальная загадка находит детектива и здесь. Недалеко от особняка обнаруживается покончивший с собой человек… а заодно и немецкий агент, который, вероятно, имеет какое-то отношение к гибели несчастного. Тем временем Сэм отправляется работать под прикрытием, чтобы выяснить, кто и как крадет нормированный бензин с топливного склада.