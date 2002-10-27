Menu
Kinoafisha TV Shows Foyle's War Seasons Season 1

Season premiere 27 October 2002
Production year 2002
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Foyle's War" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Война Фойла» события разворачиваются в 1940 году на южном побережье Англии. Вся Европа находится во власти войны. До кого-то фашисты уже добрались, а кто-то пока собирает силы, чтобы противостоять грядущим разрушениям. Островная Британия – самое спокойное место, поэтому именно туда стремятся добраться эвакуированные мирные жители и бежавшие от фашизма немцы. Но помимо них в страну также стекаются разномастные предатели, шпионы и преступники, жаждущие поживиться на чужом несчастье. В Суссексе живет немолодой детектив Кристофер Фойл, которого не берут на фронт. Мужчина решает вести свою собственную войну в тылу.

8.6 IMDb
"Foyle's War" season 1 list of episodes. TV series release schedule
The German Woman
Season 1 Episode 1
27 October 2002
The White Feather
Season 1 Episode 2
3 November 2002
A Lesson in Murder
Season 1 Episode 3
10 November 2002
Eagle Day
Season 1 Episode 4
17 November 2002
