В 1-м сезоне сериала «Война Фойла» события разворачиваются в 1940 году на южном побережье Англии. Вся Европа находится во власти войны. До кого-то фашисты уже добрались, а кто-то пока собирает силы, чтобы противостоять грядущим разрушениям. Островная Британия – самое спокойное место, поэтому именно туда стремятся добраться эвакуированные мирные жители и бежавшие от фашизма немцы. Но помимо них в страну также стекаются разномастные предатели, шпионы и преступники, жаждущие поживиться на чужом несчастье. В Суссексе живет немолодой детектив Кристофер Фойл, которого не берут на фронт. Мужчина решает вести свою собственную войну в тылу.