В 8-м сезоне сериала «Война Фойла» Кристофер обнаруживает в лондонском парке зверски убитого университетского профессора. Расследование неожиданно приводит детектива в мир огромных грязных денег и коррумпированных нацистских бизнесменов. Тем временем кто-то совершает нападение на сына известного еврейского общественного деятеля. Фойл задается вопросом: было ли это преступление совершено на расовой почве или же здесь имеют место личные мотивы? Хильда Пирс становится жертвой шальной пули во время полицейской перестрелки. Атмосфера в Великобритании все больше нагнетается из-за нестабильной международной обстановки.