Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Foyle's War season 8 watch online

Foyle's War season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Foyle's War Seasons Season 8

Foyle's War 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 24 March 2013
Production year 2013
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 30 minutes
"Foyle's War" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Война Фойла» Кристофер обнаруживает в лондонском парке зверски убитого университетского профессора. Расследование неожиданно приводит детектива в мир огромных грязных денег и коррумпированных нацистских бизнесменов. Тем временем кто-то совершает нападение на сына известного еврейского общественного деятеля. Фойл задается вопросом: было ли это преступление совершено на расовой почве или же здесь имеют место личные мотивы? Хильда Пирс становится жертвой шальной пули во время полицейской перестрелки. Атмосфера в Великобритании все больше нагнетается из-за нестабильной международной обстановки.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.6 IMDb
Write review
"Foyle's War" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
The Eternity Ring
Season 8 Episode 1
24 March 2013
The Cage
Season 8 Episode 2
31 March 2013
Sunflower
Season 8 Episode 3
7 April 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more