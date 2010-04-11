В 7-м сезоне сериала «Война Фойла» спецслужба МИ-5 подозревает, что кто-то получил доступ к секретным данным британских атомных исследований. Детектив Кристофер Фойл получает опасное государственное задание – выяснить, могла ли советская шпионская сеть добраться до самого центра Лондона. В ходе расследования герой сталкивается с загадочным убийством неизвестного русского мужчины. Судя по всему, погибший был шпионом с опасными международными связями. Фойл оказывается втянут в настоящую шпионскую игру, на кону которой стоит будущее всего мира после завершения Второй мировой войны.