Season premiere 11 April 2010
Production year 2010
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 30 minutes
В 7-м сезоне сериала «Война Фойла» спецслужба МИ-5 подозревает, что кто-то получил доступ к секретным данным британских атомных исследований. Детектив Кристофер Фойл получает опасное государственное задание – выяснить, могла ли советская шпионская сеть добраться до самого центра Лондона. В ходе расследования герой сталкивается с загадочным убийством неизвестного русского мужчины. Судя по всему, погибший был шпионом с опасными международными связями. Фойл оказывается втянут в настоящую шпионскую игру, на кону которой стоит будущее всего мира после завершения Второй мировой войны.

8.6 IMDb
"Foyle's War" season 7 list of episodes. TV series release schedule
The Russian House
Season 7 Episode 1
11 April 2010
Killing Time
Season 7 Episode 2
18 April 2010
The Hide
Season 7 Episode 3
25 April 2010
