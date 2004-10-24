Menu
Season premiere 24 October 2004
Production year 2004
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Foyle's War" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Война Фойла» события разворачиваются в 1941 году. Война доходит до Советского Союза, а новости, приходящие с фронта в Англию, становятся все тревожнее. Кристофер Фойл делает еще одну попытку записаться на фронт. Он надеется занять должность, которая даст ему возможность служить на благо своей родины. Но расследование странного убийства в Суссексе отвлекает его от цели. Мужчина оказывается зажат между двумя конкурирующими шпионскими организациями. Тем временем его особняк реквизируется в качестве госпиталя для раненых, а самого Фойла неожиданно вызывают на допрос.

8.6 IMDb
"Foyle's War" season 3 list of episodes. TV series release schedule
The French Drop
Season 3 Episode 1
24 October 2004
Enemy Fire
Season 3 Episode 2
31 October 2004
They Fought in the Fields
Season 3 Episode 3
7 November 2004
War of Nerves
Season 3 Episode 4
14 November 2004
