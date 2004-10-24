В 3-м сезоне сериала «Война Фойла» события разворачиваются в 1941 году. Война доходит до Советского Союза, а новости, приходящие с фронта в Англию, становятся все тревожнее. Кристофер Фойл делает еще одну попытку записаться на фронт. Он надеется занять должность, которая даст ему возможность служить на благо своей родины. Но расследование странного убийства в Суссексе отвлекает его от цели. Мужчина оказывается зажат между двумя конкурирующими шпионскими организациями. Тем временем его особняк реквизируется в качестве госпиталя для раненых, а самого Фойла неожиданно вызывают на допрос.