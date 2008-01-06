В 6-м сезоне сериала «Война Фойла» побег русского военнопленного запускает целую цепочку событий, которые приводят к убийству и разжигают конфликт между Фойлом и его бывшим начальником. Тем временем одну из молодых девушек Суссекса обнаруживают мертвой. Подозрение падает на чернокожего американского солдата с расположенной неподалеку военной базы США. Но чтобы доказать или опровергнуть его вину, Фойлу придется иметь дело с мощью и сплоченностью армии США. В это время одного из знакомых детектива обвиняют в государственной измене, и задача Кристофера – спасти его от незаслуженной казни.