Season premiere 6 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 30 minutes
В 6-м сезоне сериала «Война Фойла» побег русского военнопленного запускает целую цепочку событий, которые приводят к убийству и разжигают конфликт между Фойлом и его бывшим начальником. Тем временем одну из молодых девушек Суссекса обнаруживают мертвой. Подозрение падает на чернокожего американского солдата с расположенной неподалеку военной базы США. Но чтобы доказать или опровергнуть его вину, Фойлу придется иметь дело с мощью и сплоченностью армии США. В это время одного из знакомых детектива обвиняют в государственной измене, и задача Кристофера – спасти его от незаслуженной казни.

Plan of Attack
Season 6 Episode 1
6 January 2008
Broken Souls
Season 6 Episode 2
13 April 2008
All Clear
Season 6 Episode 3
20 April 2008
